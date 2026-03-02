Après Bruce Willis, Demi Moore suscite des inquiétudes sur sa silhouette

Demi Moore , 63 ans et nominée aux Oscars cette année, a fait une entrée remarquée aux Annual Actor Awards 2026, mais ce n’est pas seulement sa robe Schiaparelli qui a retenu l’attention : sa silhouette jugée très amincie a déclenché une vague de réactions et de spéculations sur les réseaux sociaux après la diffusion des clichés du tapis rouge.

Demi Moore, 63 ans et nominée aux Oscars cette année, a fait une entrée remarquée aux Annual Actor Awards 2026, mais ce n’est pas seulement sa robe Schiaparelli qui a retenu l’attention : sa silhouette jugée très amincie a déclenché une vague de réactions et de spéculations sur les réseaux sociaux après la diffusion des clichés du tapis rouge.

La star portait une création haute couture de la maison Schiaparelli : une robe bustier noire à imprimé crocodile, prolongée par une longue traîne blanche en plumes, signature d’une esthétique à la fois théâtrale et sophistiquée. Coiffée d’une coupe fraîchement réalisée et plaquée en arrière, l’actrice affichait un maquillage soigné — blush discret, eyeliner graphique et rouge à lèvres rose tendre — qui mettait en valeur son port de tête et son teint.

Rapidement, les commentaires en ligne ont privilégié l’évocation de sa minceur plutôt que la tenue. Sur X (anciennement Twitter), des messages du type « Trop maigre » ou « Elle… n’avait pas cette allure l’an dernier, n’est-ce pas ? » ont été largement partagés. La mention d’un possible lien avec l’usage d’un médicament a aussi fait surface, certains internautes interpellant Grok, l’outil d’intelligence artificielle de la plateforme, pour spéculer sur une éventuelle prise d’Ozempic, médicament évoqué ces derniers mois pour ses effets amaigrissants lorsqu’il est détourné de son usage initial.

Publicité

Réactions liées au passé médical dans le cercle Moore–Willis

La perception de la silhouette de Demi Moore s’inscrit dans un contexte émotionnel particulier pour une partie du public. Le nom du clan Moore–Willis rappelle l’état de santé de Bruce Willis, dont la famille a annoncé qu’il souffrait d’aphasie puis d’une démence frontotemporale. Les images de l’acteur, apparu amaigri et fragilisé au fil des années, restent présentes dans la mémoire collective et influencent les réactions récentes autour de l’entourage.

Des internautes ont fait le lien entre ces images et l’apparition de Demi Moore, estimant que la transformation de son apparence ravivait des inquiétudes pour la famille recomposée, souvent présentée comme restée très unie malgré la séparation du couple. Dans les échanges en ligne, une partie du public a comparé les photographies publiées cette année aux clichés précédents, notant une différence perçue dans la silhouette.

La question de l’ozempic est revenue à plusieurs reprises dans les commentaires publics, dans un contexte où le médicament a été médiatisé pour son utilisation détournée à des fins d’amaigrissement chez certaines personnalités. Plusieurs publications et utilisateurs ont interrogé la provenance des images et la rapidité de leur diffusion, soulignant que les clichés du tapis rouge sont devenus, en quelques heures, l’objet de nombreuses analyses et réactions sur les réseaux sociaux.

Publicité