Après 19 mois, les Etats-Unies nomment en fin un nouvel ambassadeur en Guinée

Notons que l’ambassadeur a été nommé dans un contexte où la Guinée est en pleine transition à la suite d’un coup d’Etat militaire qui a eu lieu il y a environ six mois. L’ancien président Alpha Condé a été déposé et c’est désormais l’armée qui est aux commandes. Aussi, la Guinée est sous sanctions de la CEDEAO qui l’a suspendue de toutes ses instances de décision.

Le diplomate et tout nouvel ambassadeur américain à Conakry a été confirmé depuis le 18 décembre 2021 par le Sénat américain et a prêté serment cette semaine au Secrétariat d’Etat. Il va sans dire qu’il va débarquer dans les prochains jours dans le pays ouest-africain et remettre sa lettre de créance au Colonel Mamady Doumbouya, président de la transition guinéenne.

Les Etats-Unis ont nommé un nouvel ambassadeur à Conakry, la capitale de la Guinée. Une nomination qui intervient plus d’un an après le décès tragique de l’ancien représentant américain dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

