Application de la Charia: l’Arabie saoudite fait exception à Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez

En Arabie Saoudite, la loi du pays interdit à un couple de vivre sous le même toit sans être marié. Mais, à situation exceptionnelle mesure exceptionnelle. Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez vont pouvoir habiter ensemble en Arabie saoudite.

Passé de chômeur le plus célèbre du monde à nouvelle icône du football saoudien en quelques semaines, Cristiano Ronaldo a signé pour près de 200 millions d’euros annuels à Al-Nassr. Présenté en grande pompe ce mardi à Riyad ou près de 30 000 fans lui ont réservé un accueil de rock star, l’attaquant portugais va évoluer sous les ordres de Rudi Garcia.

Alors que la très stricte loi saoudienne interdit à un couple non marié – comme c’est le cas de Ronaldo et de Georgina Rodriguez – de vivre sous le même toit, les deux tourtereaux vont tout de même avoir la permission d’habiter ensemble s’ils le souhaitent.

« Bien que les lois du royaume interdisent toujours la cohabitation sans contrat de mariage, les autorités ont récemment commencé à fermer les yeux et à ne plus persécuter personne, bien que ces lois soient utilisées lorsqu’il y a un problème ou un crime », a détaillé un avocat saoudien à l’agence de presse espagnole EFE. Selon un autre avocat, « les autorités saoudiennes ne s’immiscent plus dans cette affaire pour les expatriés ».

La loi du pays est effectivement basée sur une application plus ou moins rigoriste de la Charia, la loi islamique, qui interdit à tout couple non marié de vivre ensemble, ce qui est le cas pour le Portugais et sa compagne, Georgina Martinez. Le tout s’inscrivant dans un climat de modernisation de la société saoudienne depuis l’arrivée au pouvoir du prince héritier Mohammed ben Salmane, malgré une répression toujours bien présente comme l’exécution du journaliste Jamal Khashoggi, qui aurait été commandité par le pouvoir.