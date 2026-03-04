Antoine Reinartz jouera Samuel Paty au cinéma, malgré ses difficultés financières

UGC a annoncé avoir tourné dans le plus grand secret L’Abandon, un film consacré aux « onze derniers jours » de Samuel Paty , professeur d’histoire-géographie assassiné le 16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine. Réalisé par Vincent Garenq, le long-métrage, tourné à l’été 2025, est annoncé pour une sortie en salles en 2026 et met en scène Antoine Reinartz dans le rôle de l’enseignant.

UGC a annoncé avoir tourné dans le plus grand secret L’Abandon, un film consacré aux « onze derniers jours » de Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie assassiné le 16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine. Réalisé par Vincent Garenq, le long-métrage, tourné à l’été 2025, est annoncé pour une sortie en salles en 2026 et met en scène Antoine Reinartz dans le rôle de l’enseignant.

Cette annonce intervient le jour où la Cour d’assises spéciale de Paris a rendu, en appel, son arrêt dans l’affaire de l’assassinat de Samuel Paty, le 2 mars 2026. La cour a prononcé des peines allant de six à quinze ans de prison contre quatre hommes impliqués dans cette affaire. Parmi eux, Abdelhakim Sefrioui a été condamné à quinze ans et Brahim Chnina à dix ans de prison, assortis pour ce dernier d’une interdiction du territoire français.

UGC a précisé dans son communiqué que le film se propose de raconter la trajectoire personnelle et les derniers jours de l’enseignant, père d’un enfant de 5 ans le jour de sa mort. Le groupe a souligné que, malgré la notoriété du nom de Samuel Paty, « peu de gens connaissent réellement son histoire », justifiant le choix d’un traitement cinématographique centré sur cette période.

Publicité

Antoine Reinartz : parcours, rôle et révélation sur sa statuette

Antoine Reinartz, 40 ans, a été annoncé pour incarner Samuel Paty aux côtés d’Emmanuelle Bercot. L’acteur est connu pour ses rôles dans des films tels que Alice et le maire, Roubaix, une lumière, Jusqu’à la garde, Anatomie d’une chute et 120 battements par minute, pour lequel il a reçu le César du meilleur acteur dans un second rôle en 2018.

Interrogé par Le Parisien en février 2024, Reinartz avait évoqué ses difficultés financières malgré la reconnaissance critique et publique. Il a expliqué que le statut d’intermittent, bien que protecteur, ne garantissait pas une aisance financière à Paris et a illustré ce propos en évoquant un découvert de 3 000 euros sur son compte au moment de la remise de son César.

Dans ce même entretien, il a révélé un geste exceptionnel : quelques mois après avoir reçu son trophée, il s’était rendu au Crédit municipal de Paris pour mettre la statuette en gage. Le Crédit municipal, institution connue pour prêter sur gage, a ainsi servi d’intermédiaire temporaire pour la conservation du prix.

Publicité