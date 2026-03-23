Anthony Delon remercie sa fille Liv après les accusations de son frère liées à la mort du chien familial

Anthony Delon a choisi la discrétion face aux accusations portées par son frère Alain-Fabien Delon et publie, le 22 mars 2026, des photos de tournage accompagnées d’un message de remerciement adressé à sa fille, alors que la polémique porte sur la mort du chien familial, un malinois nommé Obba, dont la disparition est dénoncée comme un tir meurtrier datant du 2 novembre 2024 sur la propriété familiale de Douchy.

Sur ses réseaux sociaux, l’acteur de 61 ans a posté plusieurs clichés du plateau et a légendé ces images par une adresse pleine de reconnaissance : « Merci ma fille, sans ton aide précieuse je n’aurais pas pu accepter ce tournage et partager ces moments si précieux avec toi« . Cette communication ciblée sur des éléments personnels et professionnels intervient alors que la famille Delon est secouée par des accusations graves entre frères.

La publication d’Anthony n’apporte pas de réponse directe aux allégations et a suscité de vives réactions. La diffusion d’images de tournage et ce remerciement public traduisent un choix de focaliser la communication sur un registre intime et professionnel plutôt que sur une mise au point judiciaire ou médiatique.

Anthony Delon dans le viseur d’Alain-Fabien

Dans la nuit du 18 au 19 mars 2026, Alain-Fabien Delon a accusé publiquement son frère de responsabilité dans la mort d’Obba, un malinois de la famille. Selon Alain-Fabien, le chien aurait été abattu le 2 novembre 2024 sur la propriété familiale de Douchy, peu après le décès d’Alain Delon. Il affirme qu’Obba s’est battu avec un autre chien de la maison, nommé Loubo, lors d’une promenade et impute à Anthony des manquements de surveillance, notamment le non-respect d’une consigne de fermer les portes pour éviter tout incident.

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Dans ses propos relayés par la presse, Alain-Fabien décrit les faits avec vigueur et accuse son frère d’avoir donné l’ordre de tuer le chien en s’adressant à une personne identifiée comme « Momo », qui promenait l’animal. Il dénonce que « trois balles » ont été tirées sur Obba et met en cause le choix d’une solution létale plutôt que des moyens de séparation des chiens. Il compare la gestion de la situation à celle de leur père et critique la réaction des hommes présents ce jour-là, citant la présence d’un « homme de 60 ans et un champion de MMA de 110 kilos » sans intervention pour séparer les animaux.

Alain-Fabien affirme par ailleurs que la désignation de la responsabilité intervient malgré des interventions antérieures des forces de l’ordre : il mentionne une perquisition et la saisie d’armes par la section de recherches de la gendarmerie d’Orléans, en précisant que l’arme aurait été remise bien après ces démarches. Ces éléments sont avancés dans le cadre d’accusations publiques et non d’une décision judiciaire publiée.

Face à ces allégations, la fondation de protection animale 30 Millions d’Amis a déclaré qu’elle porterait plainte contre X pour ce dossier, afin d’obtenir des éclaircissements sur les circonstances de la mort d’Obba.