Annulation de 401 passeports diplomatiques nigériens

401 passeports diplomatiques annulés au Niger. Dans un courrier adressé aux Chefs de missions diplomatiques et Postes Consulaires du Niger à l’extérieur, le Secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères a annoncé l’annulation de certains passeports diplomatiques nigériens.

La mesure concerne des personnalités qui ne sont plus en possession du passeport diplomatique nigérien. Il s’agit des anciens Présidents d’Institutions, anciens ministres, anciens députés nationaux, anciens Conseillers et Conseillers Spéciaux à la Présidence, à l’Assemblée nationale et à la Primature. D’autres personnalités nigériennes et non nigériennes sont également concernées.

Un passeport est un document de voyage essentiel qui permet aux individus de franchir les frontières internationales et sert de preuve de leur citoyenneté. Cependant, il existe certains types de passeports qui confèrent des privilèges et un statut particuliers, l’un d’entre eux étant le passeport diplomatique.

Un passeport diplomatique, également appelé passeport d’immunité diplomatique, est accordé aux aux fonctionnaires gouvernementaux, diplomates, consuls ou aux personnes exerçant activement des missions diplomatiques ou un travail gouvernemental autorisé à l’étranger. Ce type de passeport offre des droits et privilèges supplémentaires à ces individus, qui comprennent des immunités et des privilèges qui ne sont pas accordés aux détenteurs de passeports ordinaires.

Liste complète des personnes frappées par l’annulation des passeports diplomatiques nigériens