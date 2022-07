Annoncée par les médias, la visite d’Emmanuel Macron au Bénin n’est pas certaine

Annoncé pour le 27 juillet 2022, le voyage du président Emmanuel Macron au Bénin n’est pas certain. Les autorités béninoises ne confirment pas l’information et l’ambassadeur de France au Bénin est aussi dubitatif sur le sujet.

On annonce Emmanuel Macron à Cotonou le 27 juillet, vous confirmez ? « Je ne peux pas le confirmer. C’est une hypothèse de travail entre deux pays amis« , a répondu l’ambassadeur Marc Vizy au micro de Frissons radio. Selon le diplomate français, cette visite de travail annoncée reste une éventualité compte tenu des bonnes relations entre les deux pays, mais à l’étape actuelle elle n’est pas confirmée.

Le président Talon est venu. Il paraît possible qu’un jour le président Macron vienne ici. L’agenda des deux présidents est un agenda extrêmement chargé, c’est eux qui le moment venu, si une telle visite devait se faire, l’annonceront Marc Vizy, Ambassadeur de France au Bénin

Selon le diplomate, il n’y a pas de blocage particulier qui puisse empêcher la rencontre des deux Chef d’Etat. Il assure que le Bénin et la France entretiennent de très bonnes relations, même s’il y a eu des dossiers compliqués comme celui de la restitution.

Relations tendues entre Cotonou et Paris

Il faut rappeler qu’en dehors du Mali, les relations entre la diplomatie béninoise et celle Française ne sont pas aussi au beau fixe. Et pour cause, les élections présidentielles d’Avril 2021 au Bénin et les emprisonnement des opposants Reckya Madougou et Joël Aïvo à de lourdes peines. En effet, dans sa correspondance en date du 12 mai 2021, Emmanuel Macron n’a pas daigné félicité son homologue béninois qui selon la Cour constitutionnelle avait remporté la présidentielle avec plus de 86% des voix.

Comme une réponse du berger à la bergère, au soir des élections législatives du 19 juin 2022 en France, le président béninois Patrice Talon a adressé un message à son homologue français Emmanuel Macron. Pour beaucoup, Patrice Talon a profité de l’occasion pour régler ses comptes avec Emmanuel Macron.