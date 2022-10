Annexions en Ukraine: l’ONU en réunion ce lundi

L’ONU se penche à partir de ce lundi sur une résolution condamnant l’annexion de quatre régions ukrainiennes par la Russie.

L’ONU va se réunir ce lundi autour d’une résolution qui condamne l’annexion de quatre villes ukrainiennes par la Russie. La décision de porter le dossier à l’attention de l’Assemblée générale, où les 193 Etats membres de l’ONU ont chacun une voix, sans veto, a été prise après que la Russie a bloqué un texte similaire au Conseil de sécurité le 30 septembre.

Les régions annexées sont entre autre, les provinces de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijia. Dimanche, le président russe Vladimir Poutine a accusé les services secrets ukrainiens d’être à l’origine de la puissante explosion qui a endommagé la veille, le pont de Crimée, qu’il a qualifiée « d’acte terroriste » contre une infrastructure clé.

La Russie a tiré 75 missiles sur l’Ukraine ce lundi, annonce Kiev. Au moins 5 morts sont à déplorer dans la capitale. « L’objectif des frappes a été atteint. Toutes les cibles ont été touchées », s’est félicité le ministère russe de la Défense.

Décès d’un chef de la police ukrainienne

« A la suite des bombardements de ce matin à Kiev, le chef du département de la cyberpolice Yuri Zaskoka est mort », annonce Nexta.

Le président américain Joe Biden a « fermement condamné » lundi la pluie de bombardements russes en Ukraine, preuve de la « brutalité absolue » de son homologue russe Vladimir Poutine, qui a fait au moins 11 morts et 89 blessés à travers le pays.

« Ces attaques ont tué et blessé des civils et ont détruit des cibles non militaires », a fustigé le dirigeant démocrate, assurant qu’elles ne feraient que renforcer le soutien américain à l’Ukraine et que les Etats-Unis continueraient « d’imposer un lourd coût à la Russie pour son agression ».