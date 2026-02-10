Angola : Félix Tshisekedi réunit João Lourenço et Faure Gnassingbé au sujet de l’est de la RDC

Le président de la République démocratique du Congo s’est rendu à Luanda le lundi 9 février. Dans la capitale angolaise, il a abordé la question du conflit qui ravage l’est du pays lors d’entretiens avec ses homologues angolais et togolais.

Cette visite constituait la dernière étape d’une tournée diplomatique entreprise au début de l’année et qui l’a conduit dans au moins sept pays. Au cours de ce déplacement multinationale, Félix Tshisekedi a maintenu la même ligne d’action qu’il défend depuis le lancement de sa tournée.

L’objectif affiché de cette étape a été la recherche de nouvelles sanctions visant des membres de l’AFC/M23 ainsi que des responsables rwandais. Parallèlement à la demande de sanctions, le chef de l’État congolais a poursuivi une démarche visant à isoler diplomatiquement Kigali.

Actions et demandes formulées

À Luanda, les échanges avec les présidents angolais et togolais ont porté sur la situation sécuritaire dans l’est de la RDC. Félix Tshisekedi y a insisté pour l’adoption de mesures coercitives supplémentaires contre les membres de l’AFC/M23 et pour des sanctions ciblant des responsables rwandais.

Cette étape finale a ainsi permis au président congolais de réaffirmer publiquement ses demandes envers ses interlocuteurs régionaux, en lien avec la crise qui affecte l’est du territoire congolais.