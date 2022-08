Angleterre: plusieurs athlètes africains disparaissent dans la nature après les Jeux du Commonwealth

Plusieurs athlètes africains et asiatiques ayant participé aux jeux du Commonwealth 2022 à Birmngham en Angleterre ne sont plus rentrés chez eux avec leurs sélections, ont rapporté les médias locaux.

L’information prête à sourire mais selon plusieurs médias, une bonne dizaine d’athlètes et officiels d’équipes internationales d’athlétisme se sont évaporés dans la nature anglaise après les jeux du Commonwealth 2022 tenus en Angleterre (28 juillet-9 août). Des délégués du Cameroun, du Ghana, du Botswana, du Sri Lanka et du Pakistan seraient portés disparus.

«Nous avons reçu un total de 17 rapports de personnes disparues de la part des délégations des Jeux du Commonwealth en visite, 13 concurrents et quatre autres membres de la délégation », a indiqué le porte-parole de la police des West Midlands. « Parmi ceux-ci, neuf ont depuis été retrouvés et huit restent en suspens. Nous menons des enquêtes auprès des agents de l’immigration pour nous assurer qu’ils sont en sécurité et en bonne santé », a-t-il assuré.

« Sur les huit encore portés disparus, cinq sont sri lankais, deux pakistanais et un ghanéen (ce dernier était un membre de la délégation, pas un concurrent) », a précisé l’officier. Le Sri Lanka a signalé la disparition de 12 membres de sa délégation alors que le Pakistan est rentré au pays sans deux de ses deux boxeurs.

“Nous avons appris plus tard qu’ils avaient quitté le village des athlètes sans récupérer leurs passeports”, a indiqué le secrétaire de la Fédération pakistanaise de boxe, Nasir Tang. Les autorités sportives pakistanaises ont alerté la police britannique au sujet de cette double disparition.