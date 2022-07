Ange Josué Chibozo: « J’espère pouvoir accrocher les playoffs pour monter en Ligue 1 »

Dans un entretien exclusif accordé au 11 DHF, Ange Josué Chibozo a livré ses objectifs pour la prochaine saison sous les couleurs d’Amiens. Et l’international béninois espère monter en Ligue 1 avec le club de la Picardie.

C’est officiel depuis quelques jours. Ange Josué Chibozo est un joueur d’Amiens. L’international béninois s’est engagé avec le club de Ligue 2 française après des essais réussis en Italien. Le néo-Écureuil a signé un contrat de cinq ans avec la formation amiénoise.

Auteur de 19 buts entre la ligue et la Youth League, avec la Juventus U19 lors de la saison 2021-2022, Ange Chibozo va donc poursuivre sa progression en France. Et le jeune béninois s’est déjà très bien intégré dans sa nouvelle maison avec deux buts inscrits lors de ses deux dernières sorties.

Dans un entretien accordé à 11 DHF, l’ancien turinois a livré ses objectifs pour la prochaine saison sous ses nouvelles couleurs. Et le jeune attaquant espère monter en Ligue 1 avec le club de la Picardie. « (…) Je pense que ce sera un grand championnat parce qu’on a une bonne équipe. On a beaucoup de talents. On m’a dit que la Ligue 2 était un championnat complet…..

Il y a du physique, mais aussi de la technique, de la rapidité… Il y a un peu de tout. C’est une grande occasion pour moi pour m’améliorer dans tous les domaines. J’espère pouvoir accrocher les playoffs pour monter en Ligue 1. Ce serait quelque chose de vraiment beau pour moi et toute l’équipe », a confié Josué Chibozo.

Le buteur est également revenu sur sa jeune carrière où contrairement à ses camarades de la même génération, il avait eu la chance de s’envoler très tôt pour l’Europe pour y parfaire sa formation: « J’ai débuté chez les jeunes de l’Inter Milan quand j’avais presque 11 ans. Quand j’ai su que l’Inter voulait me tester, ça a été une grande joie. Je venais d’une école de foot au Bénin », a-t-il ajouté.

« Ensuite, j’ai rejoint une équipe de Serie C : Giana Erminio. C’est après, en 2018 que je suis allé dans le centre de formation de la Juventus. J’ai donc toujours joué en Italie. On apprend beaucoup la tactique, la grinta et l’esprit de groupe. J’ai beaucoup appris et je porte tout ça avec moi », a-t-il conclu.