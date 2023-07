Andrzej Duda : Visite du président polonais en Ukraine, ce qu’il faut savoir

- Publicité-

Le président polonais, lors d’une visite en Ukraine ce dimanche 9 juillet 2023, a insisté sur la nécessité de l’unité avant le sommet clé de l’OTAN de la semaine prochaine, au cours duquel Kiev espère que ses aspirations à intégrer l’alliance se réaliseront.

Le sommet intervient un peu plus d’un mois après que les forces ukrainiennes ont lancé une contre-offensive sur la ligne de front, qui a jusqu’à présent réalisé des gains modestes face aux solides lignes de défense russes et au manque de munitions d’artillerie. « Ensemble, nous sommes plus forts », a déclaré le président polonais Andrzej Duda sur les réseaux sociaux alors qu’il se trouvait dans la ville occidentale de Loutsk avec son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky.

« L’Ukraine et la Pologne sont ensemble, unies dans la lutte contre un ennemi commun », a déclaré le chef de l’administration présidentielle ukrainienne, Andriï Yermak sur Telegram. Varsovie est l’un des principaux soutiens de Kiev au sein de l’Otan et espère, comme M. Zelenski, qui vient de rentrer d’une tournée en Europe de l’Est et en Turquie, rallier des alliés autour d’une candidature à l’Otan.

Kiev doit recevoir des « garanties de sécurité » de l’Occident lors de ce sommet de Vilnius les 11-12 juillet, mais sans calendrier précis du processus d’adhésion. Washington a déclaré que l’Ukraine avait encore « de nombreuses mesures à prendre » et ne recevrait pas de « traitement spécial ». Le président de l’Alliance, Jens Stoltenberg, a estimé que l’adhésion ne serait possible qu’après la guerre.

Rappelons que le samedi 8 juillet 2023, Volodymyr Zelensky est rentré de Turquie en rapatriant plusieurs commandants du régiment Azov, qui devaient rester en Turquie jusqu’à la fin de la guerre, selon un accord passé entre Moscou et Kiev.