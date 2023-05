Andrea Pirlo rejoint la Kings League de Piqué

-Publicité-

Après Sergio Agüero, Iker Casillas et Ronaldinho, Gerard Piqué a attiré Andrea Pirlo dans sa Kings League. Il participera uniquement à la cinquième journée de la compétition.

Depuis sa création, de nombreuses stars du football ont décidé de rejoindre la Kings League de Gerard Piqué. Certaines y participent régulièrement, comme Ibai Gomez et Joan Capdevila, tandis que d’autres le font de manière occasionnelle, à l’instar de Ronaldinho, Djibril Cissé, Iker Casillas et Sergio Agüero. Ce lundi soir, une nouvelle tête d’affiche a été annoncée. Il s’agit du champion du monde 2006, Andrea Pirlo.

La légende du Milan AC et de la Juventus rejoint l’équipe du Jijantes FC en tant que 14e joueur. Sa seule apparition avec l’équipe est prévue lors de la cinquième journée, le 4 juin, contre le PIO FC. À ce stade, l’équipe présidée par Gerard Romero occupe l’avant-dernière place du classement avec une seule victoire et trois défaites en quatre matchs disputés.

Pour rappel, la Kings League est un championnat de football à sept qui se déroule sur un terrain réduit. 12 équipes ont participé à la première édition de la compétition et la toute première journée a rassemblé plus de sept millions de personnes sur Twitch. Bien que les règles ressemblent à celles d’un match de football traditionnel, des jokers sont ajoutés pour pimenter la rencontre. Cette nouvelle façon de jouer au football est devenue très populaire auprès des audiences de Twitch, TikTok et Youtube, qui peuvent regarder gratuitement les matchs chaque semaine.

