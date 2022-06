Amour: ces 03 signes du zodiaque pourraient connaître une rupture avant la fin de juin 2022

Certains signes astrologiques vont vivre une séparation durant cette deuxième quinzaine du mois de juin 2022. Découvrez vite si vous faîtes partie de ces 03 signes.

La deuxième quinzaine du mois de juin 2022 va inviter les natifs de certains signes du zodiaque à mettre fin à leurs relations. Ils vont revoir leur vision du couple et décideront de passer à une autre étape dans leur vie. Voici les 03 signes concernés par ce transit.

Bélier

Les natifs du Bélier seraient susceptibles de vivre une rupture durant cette deuxième quinzaine de juin 2022. Avec la rétrograde de Saturne en Verseau, les Bélier vont se rendre compte des limites de leur relation et ne trouveront pas d’autres solutions avec leur partenaire. Ils vont décider de rompre mais ne sauront pas comment gérer cette nouvelle situation. Certains natifs du Bélier risquent de rencontrer une nouvelle personne et de vivre une relation de manière passive. Leur partenaire pourrait le découvrir, ce qui entraînerait la fin de leur couple. Les Bélier doivent faire attention à leurs actions pour ne pas blesser leur ancien partenaire.

Gémeaux

Les Gémeaux sont connus pour leur grand sens de la communication. Cependant, lorsque la discussion concerne leur relation amoureuse, les Gémeaux ont dû mal à prendre leur responsabilité. La rétrograde de Saturne en Verseau va leur permettre de gagner en maturité et à se remettre en question. Ils sont susceptibles de vivre une séparation car ils vont réaliser qu’ils n’ont plus de sentiments pour leur partenaire. Certains natifs du Gémeaux ne réussiront pas à exprimer leur volonté de mettre fin à leur relation et préféreront prendre la fuite.

Cancer

Les Cancer vont mettre un terme à leur relation amoureuse et n’auront pas peur d’affronter leur partenaire dans ce moment difficile. Avec la rétrograde de Saturne en Verseau, les Cancer vont exprimer leurs sentiments et leurs émotions à leur partenaire afin de lui annoncer la rupture. Les natifs de ce signe d’Eau peuvent être assez égoïstes dans cette situation et ne penser qu’à leurs émotions. Même si leur partenaire sera surpris de leur décision et sera prêt à faire des efforts, les Cancer iront droit au but et ne changeront pas d’avis. Cette relation semble bel et bien terminée pour certains représentants du Cancer.