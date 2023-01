Amour : ces 03 signes du zodiaque pourraient bientôt séparer

L’année 2023, qui a récemment démarré ne sera pas rose pour tous les natifs des signes du zodiaque. Ces trois signes risquent de se séparer très bientôt.

La liesse des fêtes de fin d’année ne se clôture pas en beauté pour certains profils zodiacaux. A en croire les prévisions astrales une mauvaise nouvelle les attend. Ces trois signes du zodiaque courent le risque de rupture. Découvrez si vous faites partie du trio concerné.

Verseau

En cette fin d’août, le moral de ce natif du zodiaque ne sera pas au beau fixe. Et pour cause, son compagnon a l’intention de mettre fin à la relation. Autant dire que les derniers mois étaient plutôt chaotiques : le couple souffrait déjà de hauts et de bas, ponctués de tensions et de disputes au quotidien. Le verdict était donc sans appel. Malgré les efforts de réconciliation, cette histoire d’amour était peut-être vouée à l’échec depuis le début.

Evidemment rien n’est impossible, un revirement de situation peut se profiler à l’horizon. Qu’il s’agisse d’un divorce, d’une rupture ou simplement d’une séparation, les personnes nées sous ce signe du zodiaque devraient maximiser les chances pour tenter de sauvegarder leur relation. Sinon ils souffriront beaucoup et leurs projets d’avenir seront littéralement chamboulés.

Malheureusement, les astrologues sont plutôt pessimistes quant à une éventuelle réconciliation. Il est fort à parier que le Verseau traversera une période extrêmement difficile et tendue, si la situation ne s’arrange pas. Qu’il s’agisse d’infidélité, de jalousie, d’une tierce personne ou de différences irréconciliables, il est probable que ce natif du zodiaque puisse traverser une rupture très douloureuse. Mais, cette malchance sur le plan sentimentalne doit pas non plus vous effondrer. N’oubliez pas : après la pluie le beau temps !

Lion

Vous avez l’impression de manquer de patience et d’avoir besoin de liberté pendant cette période, cela pourrait vous inciter à mettre fin à une relation qui ne vous convient plus. Il pourrait être possible pour vous de prendre la décision de rompre après vos vacances de fin d’été ou à la rentrée. Soudainement, les choses deviennent claires pour vous, vous ne vous sentez plus épanoui dans votre couple, vous vous sentez limité, vous ne bénéficiez pas du soutien que vous désiriez, vous avez de moins en moins de points en commun et vous pourriez envisager de vous séparer.

Vierge

Vous êtes en train de réfléchir sérieusement à l’idée de mettre fin à votre relation dans les prochaines semaines. Vous avez l’impression de faire le bon choix car les prochains mois pourraient être bénéfiques pour votre vie sentimentale. Que vous décidiez de rompre ou que vous changiez simplement vos habitudes qui ont endormi votre couple, il est important de prendre le temps de bien réfléchir à vos sentiments, vos attentes et ce qui pourrait vous rendre plus heureux dans votre vie.