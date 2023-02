Amour : 03 signes du zodiaque subiront une trahison au cours de cette semaine

Au moment où certains sont dans la ferveur de la fête de l’amour, d’autres par contre vont vivre un enfer. Et pour cause, ils vont connaitre une trahison selon leur signe zodiaque. Découvrez si vous faites partie de ces trois signes du zodiaque.

Cette semaine ne sera pas rose pour d’aucuns. En effet, selon les prévisions astrales, la trahison les guette. Voici le trio concerné par cette mauvaise nouvelle.

Gémeaux

L’ambiance sera tendue à la maison cette semaine pour les natifs du Gémeaux. Ce signe d’Air qui rencontre de nombreuses difficultés dans sa vie professionnelle depuis le début du mois, devra se préparer à affronter des tensions au sein de son couple. Son absence prolongée pourrait en effet se répercuter sur sa vie amoureuse et se traduire par des disputes avec son partenaire ou l’un des membres de sa famille. Et ce n’est pas tout ! Le Gémeaux est susceptible de découvrir des mensonges et des cachoteries qui risquent de déstabiliser les fondations de sa relation. Il devra dès lors faire face à cette réalité dans les prochains jours plutôt que de se renfermer. Il est possible que le Gémeaux soit également confronté à des jeux de manipulation sur son lieu de travail qui pourraient l’embarquer dans des projets démesurés. Une chose est sûre, les conversations avec les autres seront très difficiles durant les prochains jours. Il pourra néanmoins compter sur les planètes qui l’inviteront à donner le meilleur de lui-même et à faire preuve de sagesse pour rétablir la situation, que ce soit professionnellement ou personnellement. Son charme irrésistible et son magnétisme seront des qualités qui pourraient l’aider à tout arranger…

Vierge

La Vierge fait partie des signes malchanceux en amour cette semaine. Les natifs de ce signe pourraient se montrer particulièrement jaloux vis-à-vis de leur partenaire. Ils pourraient passer leur temps à observer de très près leurs agissements. Malheureusement, leurs soupçons seront bien fondés ! Ce signe de Terre devra se munir de patience et de force pour faire face à une trahison amoureuse. Heureusement, grâce aux astres, ils pourront faire preuve de discernement pour engager une discussion à cœur ouvert. S’ils parviennent à maîtriser leurs émotions, ils auront de fortes chances de sauver leur relation. Les natifs de la Vierge qui entretiennent une relation de longue date avec leur partenaire seront quant à eux amenés à engager de profondes transformations dans leur vie amoureuse. Ils recevront par ailleurs un signal des planètes qui les invitera à lâcher prise et à prendre le temps nécessaire pour réfléchir à leurs propres besoins émotionnels. Le plus important sera de conserver un bon équilibre avec leur soi profond.

Scorpion

La semaine sera également intense pour le signe du Scorpion. Ce signe d’Eau pourrait en effet pousser son partenaire à se mettre en retrait de leur relation. Après avoir trop longtemps ignoré ses attentes et ses ressentis, leur partenaire pourrait se montrer rancunier et mettre les émotions du Scorpion à rude épreuve. Ce signe du zodiaque sera surpris de découvrir un mensonge, une trahison ou un acte injuste à son égard. Mais ce dernier ne se sentira pas pour autant responsable de cet éloignement. S’il n’a pas été à l’écoute des besoins de son partenaire, c’est aussi en partie à cause de son comportement négligent. En effet, le Scorpion estime ne pas toujours recevoir la même énergie en retour et se sent toujours obligé de fournir des efforts pour maintenir la durabilité d’une relation. De plus, le comportement décevant de son partenaire ne l’incitera pas à raviver la flamme au sein de son couple. Il se concentrera plutôt sur sa carrière et ses propres ambitions. Il pourrait, par ailleurs, faire de belles découvertes cette semaine. Une nouvelle connexion romantique pourrait mettre en avant sa véritable personnalité.