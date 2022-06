Amical: Sans Salah, l’Egypte massacrée en Corée du Sud

Surpris par l’Ethiopie (0-2) en éliminatoire de la CAN 2023, l’Egypte a été fessée par la Corée du Sud (4-1) ce mardi en amical. Un gros revers pour les Pharaons qui fait déjà grincer des dents du côté du Caire.

Plus rien ne va décidément pour l’Egypte. Punis par l’Ethiopie (0-2) la semaine dernière en deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023, une défaite qui relègue les pharaons à la dernière place du D, les poulains du sélectionneur national Ehab Galal ont subi ce mardi un second revers de rang.

Les vice-champions d’Afrique se sont en effet lourdement inclinés face à la Corée du Sud (4-1) cet après-midi à Séoul en match amical. Dans une rencontre où ils ont été largement dominés, les égyptiens privés de Mohamed Salah laissé au repos, et Gabaski resté à la touche, ont subi la démonstration de force des Sud-coréens qui s’en sont donnés à cœur joie pour humilier la formation cairote.

Mostafa Mohamed (37e) avait pourtant semblé sonner la révolte pour les siens après les buts de Hwang (16e) et Kim (21e), mais l’Egypte plombée par une défense moribonde a coulé en deuxième période sur des réalisations de Cho (85e) et Kwon (90e+1).

Un grosse défaite pour l’Egypte qui semble visiblement pas encore totalement guérie de sa finale de la CAN 2022 perdue face au Sénégal et son élimination de la course à la Coupe du monde contre les Lions de la Téranga. Ce lourd revers risque cependant de sceller le sort du sélectionneur Ehab Galal, déjà sur la sellette un mois après sa nomination.