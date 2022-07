Amical: Manchester City surprend le Bayern, Arsenal écrase Chelsea

Manchester City a battu le Bayern Munich (1-0) ce dimanche à Wisconsin aux Etats-Unis en match amical. A Las Vegas, le Barça a disposé du Real Madrid (1-0) sur un but de sa nouvelle recrue Raphina. Le derby londonien entre Arsenal et Chelsea a tournée à l’avantage des Gunners.

En tournée estivale aux Etats-Unis, Manchester City et le Bayern Munich se sont affrontés ce dimanche aux Etats-Unis en rencontre amicale. Un match de gala remporté par les Cityzens qui se sont imposés sur le score de 1-0. L’unique but de la partie a été marqué par Erling Haaland à la 12è minute.

Dans un match disputé dans le Wisconsin à la solde des aléas climatiques, les deux équipes ont vraiment fait le spectacle. Les Skyblues se sont montrés beaucoup plus entreprenants avec 22 tirs tentés pour 5 cadrés. Impressionnants balle au pied, les poulains de Pep Guardiola ont même dominé la partie avec 52% de possession contre 48 pour les Bavarois qui n’ont réussi aucun tir cadré dans ce choc des champions.

Le Barça s’offre le premier clasico de la saison

A Las Vegas, le Barça et le Real Madrid croisaient les crampons pour le premier clasico de la saison. Une rencontre amicale entre les deux géants espagnols en stage de préparation aux Etats-Unis. Un duel qui a tourné à l’avantage des Blaugranas qui se sont imposés sur le score de 1-0. Une réalisation signée de la nouvelle recrue brésilienne Raphina qui s’est offerte un joli but d’une frappe en pleine lucarne après une erreur de Militao (27e).

Avec cette victoire, la deuxième en deux sorties, le Barça poursuit sa tournée estivale et défiera le même soir la Juventus Turin à Dallas, tandis que le Real Madrid affrontera mardi le Club America à San Francisco.

🇧🇷 R A P H I N H A 🇧🇷 pic.twitter.com/pMVeVcacaM — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 24, 2022

Arsenal sans pitié face à Chelsea

L’autre rencontre disputée cette nuit opposait Arsenal à Chelsea à Orlando. Un match spectaculaire avec une pluie de but, tous venus du côté des Gunners. Les hommes de Mikel Arteta n’ont effet pas fait les choses à moitié. Lancés par l’ancien de Manchester City, Gabriel Jesus, qui a ouvert le score d’un subtil lob sur une passe de Granit Xhaka, les Londoniens ont déroulé sur des réalisations de Martin Odegaard, Bukayo Saka et Albert Sambi qui est aussi allé de son but.

Une belle victoire des Gunners qui finissent en beauté leur tournée américaine. Le club londonien va rentrer en Europe disputer un dernier match amical contre Séville le 30 juillet, avant la reprise du championnat anglais le 6 août.

Gabriel Martinelli slides in Martin Ødegaard, who calmly slots it past Mendy to double Arsenal’s lead. 😍 pic.twitter.com/QUkOYRodkf — afcstuff (@afcstuff) July 24, 2022

Thomas Tuchel inquiet

Déjà battu par la modeste équipe de Charlotte, Chelsea de son côté signé sa deuxième défaite consécutive dans ce stage. Une situation qui inquiète l’entraîneur des Blues, Thomas Tuchel, à deux semaines du début du championnat. « Nous avons mérité de perdre, car nous n’étions tout simplement pas assez bons », a pesté le technicien allemand après le match.

« Nous n’étions tout simplement pas compétitifs. Ce qui est inquiétant, c’est que le niveau d’engagement physique et mental pour ce match était bien plus élevé côté Arsenal. Je ne peux pas garantir que nous serons prêts dans deux semaines alors que j’ai vu aujourd’hui une équipe d’Arsenal qui avait une idée de comment jouer. Nous avons beaucoup de joueurs qui pensent à partir, qui cherchent d’autres options, et nous avons des joueurs qui sont partis », a lâché Tuchel.