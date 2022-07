Amical: Liverpool s’incline face à Salzbourg, l’AS Roma tombe pour les débuts de Dybala

Liverpool s’est incliné face à Salzbourg (0-1) ce mercredi en Autriche dans le cadre de sa tournée estivale. En Italie, l’AS Roma est tombé sous les coups d’Ascoli (0-1) pour les débuts de Paulo Dybala sous les couleurs de la Louve.

Les rencontres amicales comptant pour les tournées estivales des clubs européens se poursuivaient ce mercredi avec plusieurs matchs disputés. En Autriche, Liverpool s’est incliné sur la pelouse de Red Bull Salzbourg. Les Reds ont été battus sur le score de 1-0. L’unique but de la partie a été marqué par le jeune attaquant de l’équipe autrichienne Benjamin Sesko.

Composés d’un onze largement remanié mais avec la présence de la jeune recrue Darwin Nunez et du défenseur central Ibrahima Konaté, les Reds ont plusieurs fois subi les assauts des locaux. Les entrées de Mohamed Salah, Firmino, Luis Diaz et autres n’influenceront pas le score de la rencontre qui est resté inchangé jusqu’au coup de sifflé final.

Paulo Dybala n’a pas suffi

En Italie, l’AS Roma affrontait Ascoli, club de deuxième division. L’occasion pour le club romain de tester sa nouvelle recrue, Paulo Dybala, arrivée libre cet été après la fin de son contrat à la Juventus. Et à l’arrivée, les Giallorossi se sont inclinés sur la plus petite des marges (1-0). Le seul but de la rencontre a été inscrit par le défenseur central brésilien Eric Botteghin. La titularisation de l’attaquant argentin n’a donc pas suffi pour la formation de José Mourinho qui concède donc sa deuxième défaite de l’intersaison.