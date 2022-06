Amical: le Brésil massacre la Corée du Sud, Neymar voit double

Le Brésil s’est baladé face à la Corée du Sud (5-1) ce jeudi à Séoul en amicale. Une démonstration de force des Auriverdes à cinq mois de la coupe du monde 2022 au Qatar.

Grand favori pour la coupe du monde 2022, le Brésil prépare déjà la compétition mondiale qui aura lieu du 21 novembre au 18 décembre au Qatar. Les Auriverdes ont disputé ce jeudi un match amical face à la Corée du Sud à Séoul.

Une rencontre largement remportée par la Seleçao qui s’est imposée sur le score de 5-1. Une belle victoire de la formation brésilienne qui poursuivra sa tournée asiatique lundi à Tokyo par un déplacement au Japon, large vainqueur jeudi du Paraguay (4-1). La Corée du Sud recevra, elle, deux autres adversaires sud-américains, le Chili (6 juin) et le Paraguay (10 juin).

Le festival de Neymar

Dominateur et réaliste, le Brésil n’a pas mis trop de temps pour démarrer les hostilités. Sept minutes seulement après le coup d’envoi, les hommes du sélectionneur Tite menaient déjà au score. Richarlison sur une belle action collective a lancé la machine brésilienne. Mais très rapidement, les Sud-coréens vont réagir avec l’également à la demi-heure de jeu sur un joli but de Hwang Ui-Jo. L’attaquant de Bordeaux, s’est illustré en égalisant après avoir résisté à Thiago Silva et conclu par une frappe petit filet (31e).

Mais à quelques minutes de la pause, Neymar va redonner l’avantage aux Auriverdes, suite à un penalty obtenu après consultation de la VAR. L’attaquant du PSG, pourtant incertain pour ce choc de gala en raison d’une blessure contractée à l’entrainement la veille, ne s’est pas prié pour marquer son 72è but en sélection. Un exploit récidivé au retour des vestiaires par le buteur parisien toujours sur penalty pour le 3-1.

Entrée en jeu à la 78è minute en remplacement de Neymar, Philippe Coutinho va aussi aller de sa réalisation pour le quatrième but brésilien deux minutes plus tard (80e). Et comme pour rendre l’addition encore plus salée, Gabriel Jesus va aussi participer à la fête avec un cinquième but pour la Seleçao dans les arrêts de jeu (93è). Le Brésil l’emporte donc sur le score de 5-1