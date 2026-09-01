Amanda Sthers et Patrick Bruel : leur coparentalité resurgit en pleine tourmente judiciaire

Dans la nuit du 30 au 31 août 2026, Amanda Sthers a publié sur Instagram un message énigmatique — « Je n’ai pas besoin de sexe, la vie me baise tous les jours » —, relançant l’attention sur son ex-mari, le chanteur Patrick Bruel, mis en examen après des accusations de violences sexuelles portées par une trentaine de femmes. L’épisode remet en lumière la coparentalité mise en place par l’ex-couple depuis leur divorce, en 2007, pour élever leurs deux fils, Oscar et Léon.

Accusé de viols, tentatives de viol, agressions et harcèlement sexuels par 32 femmes selon les décomptes les plus récents, Patrick Bruel conteste fermement les faits. « Jamais je n’ai forcé une femme », avait-il assuré sur Instagram dès mai 2026, invoquant la présomption d’innocence. Le chanteur, mis en examen, maintient sa tournée anniversaire « Alors regarde », qui doit s’ouvrir le 2 octobre à Chartres pour 35 dates, malgré l’opposition publique des maires de plusieurs villes-étapes, dont Chartres, Brest, Caen et Tours. Seuls les préfets disposent du pouvoir d’interdire un concert en cas de risque avéré de trouble à l’ordre public ; aucun n’y a pour l’heure recouru.

Patrick Bruel et Amanda Sthers, mariés en septembre 2004, se sont séparés trois ans plus tard. Dès cette rupture, l’ex-couple a organisé une garde partagée de leurs enfants. « Quelque part, on a mieux réussi notre divorce que notre mariage », avait résumé le chanteur auprès de Paris Match, décrivant une entente reconduite au fil des années, y compris après l’installation d’Amanda Sthers aux États-Unis avec leurs deux fils à partir de 2016.

Le soutien du chanteur à son ex-épouse s’est aussi manifesté sur le plan professionnel. Sa société de production 14 Productions, adossée à sa holding Stand Up Group — dont les actifs sont évalués à environ 92 millions d’euros —, a investi 600 000 euros pour acquérir 40 % d’Iwaca, la société de production d’Amanda Sthers à l’origine du film « Les Promesses ».

Deux fils partagés entre la France et les États-Unis

Nés en 2003 et 2005, Oscar et Léon Bruel ont grandi entre deux continents. Oscar a publié cette année son premier livre, « La cité intérieure », un ouvrage de vulgarisation scientifique consacré au cerveau, paru chez Hachette. Léon, de son côté, s’oriente vers une carrière artistique.

Une tournée maintenue en pleine tourmente judiciaire

Le maire de Chartres, ville de lancement de la tournée le 2 octobre, a indiqué vouloir « saluer le courage » des femmes ayant témoigné contre le chanteur, tout en appelant à « laisser la justice travailler sereinement ». Celui de Brest a de son côté estimé que la présomption d’innocence « n’autorise pas le silence des consciences ».