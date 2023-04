Allemagne: Mariam Ali Moussa, l’ambassadrice du Tchad convoquée et expulsée

En réponse à une mesure similaire prise par le pays d’Afrique centrale la semaine dernière, le ministère allemand des Affaires étrangères a convoqué l’ambassadrice du Tchad à Berlin, Mariam Ali Moussa, et ordonné de quitter le pays dans les 48 heures.

C’est à priori une crise diplomatique entre le Tchad et l’Allemagne. Suite à l’expulsion de l’ambassadeur d’Allemagne au Tchad, déclaré persona non grata pour « attitude discourtoise », Berlin a convoqué et expulsé sous 48 heures, Mariam Ali Moussa, ambassadrice du Tchad en Allemagne.

In Reaktion auf die unbegründete Ausweisung unseres Botschafters in #Tschad haben wir heute die tschadische Botschafterin in Berlin, Mariam Ali Moussa, einbestellt und sie aufgefordert, Deutschland binnen 48 Stunden zu verlassen. Wir bedauern, dass es dazu kommen musste. 1/2 — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) April 11, 2023

« En réaction à l’expulsion infondée de notre ambassadeur au Tchad, nous avons convoqué aujourd’hui l’ambassadrice du Tchad à Berlin, Mariam Ali Moussa, et lui avons demandé de quitter l’Allemagne dans les 48 heures. Nous regrettons que nous ayons dû en arriver là. L’ambassadeur Kricke a exercé ses fonctions à N’Djamena de manière exemplaire et s’est engagé pour les droits de l’homme & la transition rapide vers un gouvernement civil au Tchad. L’ambassade d’Allemagne poursuivra cet engagement avec nos partenaires sur place ». peut-on lire dans un communiqué publié sur Twitter.

L’ambassadeur d’Allemagne au Tchad a quitté le pays samedi soir, a annoncé à l’AFP dimanche le ministre tchadien des Affaires étrangères Mahamat Saleh Annadif. Vendredi, le gouvernement de Mahamat Idriss Déby Itno avait demandé au diplomate de quitter le pays sous 48 heures, pour « non-respect des usages diplomatiques ». Il n’a pas précisé ce qu’il reproche précisément à Jan Christian Gordon Kricke, ambassadeur au Tchad depuis juillet 2021 après avoir occupé des fonctions similaires au Niger, en Angola et aux Philippines.