Algérie: décès du président de la Fédération française d’haltérophilie-musculation à Oran

La famille de l’haltérophilie française est en deuil. Guy Koller n’est plus. Le président de la Fédération française d’haltérophilie-musculation est décédé dimanche en Algérie alors qu’il s’y trouvait dans le cadre des jeux méditerranéens qui se déroulent à Oran. Selon la presse locale, le dirigeant francilien a été retrouvé mort dans sa chambre d’hôtel.

«C’est avec la plus grande stupeur et la plus profonde émotion que nous venons d’apprendre de la voix de la Présidente du Comité National Olympique et Sportif Français, Madame Brigitte Henriques, que notre dynamique et dévoué Président Guy Koller est décédé à Oran en Algérie où il se trouvait dans le cadre des Jeux Méditerranéens», a indiqué la Fédération française dans un communiqué.

Les causes de son décès ne sont pas encore connues. Mais la fédération française d’haltérophilie-musculation indique que «le procureur de la République a demandé une autopsie. Nous vous apporterons de plus amples informations lorsque nous connaîtrons précisément les raisons de son décès».

Âgé de 65 ans, Guy Koller était président de la Fédération française d’haltérophilie-musculation depuis un peu plus d’un an. Il avait été élu à ce poste en avril 2021. Il avait succédé à Jean-Paul Bulgaridhès. L’Alsacien avait été un des plus grands champions français dans sa discipline. Il a été sept fois champion de France de 1978 à 1984 dans la catégorie des poids lourds (+110 kg).