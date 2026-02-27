Alexandra Lamy et Jean Dujardin dans la même salle aux César 2026

Alexandra Lamy et Jean Dujardin se sont retrouvés lors de la 51e cérémonie des César, un rapprochement qui a surpris les internautes alors qu’il intervient plus de dix ans après leur séparation. L’actrice faisait son retour sur le tapis rouge après une longue absence à la cérémonie, tandis que l’acteur oscarisé était présent dans la salle, à proximité de la remise d’un César d’honneur attribué à Jim Carrey.

Alexandra Lamy et Jean Dujardin se sont retrouvés lors de la 51e cérémonie des César, un rapprochement qui a surpris les internautes alors qu’il intervient plus de dix ans après leur séparation. L’actrice faisait son retour sur le tapis rouge après une longue absence à la cérémonie, tandis que l’acteur oscarisé était présent dans la salle, à proximité de la remise d’un César d’honneur attribué à Jim Carrey.

Leur apparition simultanée à la soirée n’a donné lieu à aucune mise en scène publique : ils n’ont pas posé ensemble, mais le simple fait de les voir dans la même salle a déclenché une série de réactions sur les réseaux sociaux. La présence conjointe des deux artistes a été soulignée notamment par des internautes évoquant pour certains une recette de nostalgie auprès d’une génération qui les associe encore au même duo télévisuel.

Alexandra Lamy et Jean Dujardin se sont fait connaître d’un large public grâce à la shortcom Un gars, une fille, adaptée d’un format québécois et lancée en 1999 sur France 2, où ils interprétaient les personnages de Chouchou et Loulou. Leur popularité commune remonte à cette période, avant que Jean Dujardin n’amorce une carrière cinématographique majeure, confirmée notamment par Brice de Nice, la série d’films OSS 117 et la consécration internationale avec The Artist, récompensé par un Oscar en 2011.

Publicité

Une absence remarquée depuis 2012 pour Alexandra Lamy

Alexandra Lamy n’avait pas foulé le tapis rouge des César depuis 2012, année où elle était encore apparue aux côtés de Jean Dujardin. Son retour en 2026 a été remarqué dès son arrivée : la comédienne est apparue radieuse dans une robe noire signée Patou, mettant en valeur un dos-nu. Après quatorze ans d’absence de la cérémonie, sa présence a été effective et active tout au long de la soirée.

Au cours de la cérémonie, Alexandra Lamy est montée sur scène pour remettre plusieurs prix en binôme avec Pierre Lottin, notamment les César de la meilleure photographie, des meilleurs effets visuels et de la meilleure adaptation. Jean Dujardin, quant à lui, était assis au premier rang et figurait parmi les visages attendus du cinéma français lors de la remise des prix.

La séparation officielle du couple avait été annoncée en 2013 ; les deux artistes avaient alors déclaré avoir pris cette décision d’un commun accord et ont depuis maintenu des rapports décrits comme cordiaux et professionnels. Leur dernière apparition rapprochée aux César remontait à 2012, année où Jean Dujardin, alors grand favori pour le César du meilleur acteur pour The Artist, s’était finalement incliné face à Omar Sy, récompensé pour Intouchables.

Publicité