Alexandra Lamy a arrêté de fumer après 14 tentatives

Alexandra Lamy , 54 ans, annonce avoir définitivement arrêté de fumer après quatorze tentatives et se dit en pleine forme alors qu’elle tourne actuellement à Sedan (Ardennes). L’actrice partage sur les réseaux sociaux sa routine bien-être — alimentation équilibrée, compléments et activité physique régulière — et précise qu’elle n’a pas remplacé la cigarette par une cigarette électronique.

Figure reconnue du cinéma français depuis la fin des années 1990, Alexandra Lamy enchaîne les tournages et multiplie les rôles au grand écran. Après plusieurs succès, elle est revenue en mai dernier dans les salles avec Pour le plaisir, film de Reem Kherici inspiré de l’histoire du couple inventeur du Womanizer.

Sur son compte, l’actrice évoque également son quotidien de tournage à Sedan : hébergée dans un Airbnb dont les propriétaires lui ont offert des œufs frais, elle détaille ses habitudes alimentaires et de remise en forme pendant les périodes de travail.

Sur le tournage et ses habitudes santé

Dans ses publications, Alexandra Lamy décrit une hygiène de vie strictement encadrée pendant les prises de vues. Elle explique « manger hyper équilibré », ne pas boire en semaine et se montrer « très raisonnable le week-end ». Elle mentionne l’intégration de graines de chia et de collagène à son alimentation, ainsi qu’une cure de vitamines.

Concernant le tabac, l’actrice indique avoir « arrêté de fumer pour la 14e fois » et affirme : « Là, franchement, je crois que c’est la bonne ». Elle ajoute ne pas avoir eu recours à la cigarette électronique, estimant qu’« il ne sert à rien de remplacer une addiction par une autre », formulation reprise dans ses publications.

Parallèlement à ces choix alimentaires et à l’arrêt du tabac, elle souligne la pratique régulière d’une activité sportive, présentée comme un élément central de sa routine de maintien de la forme. À 54 ans, elle dit constater des bénéfices visibles sur son teint et son énergie.

La trajectoire professionnelle de l’actrice illustre une carrière soutenue : après le succès télévisuel et cinématographique des années 1990 et 2000, elle a tenu des rôles dans des films tels que La Chambre des merveilles, Tout le monde debout, Retour chez ma mère, Compostelle et Moon le panda. Ces titres figurent parmi ses collaborations les plus citées par la presse et dans ses communications publiques.

Alexandra Lamy est également identifiée comme mère de Chloé Jouannet et ancienne compagne de Jean Dujardin, éléments fréquemment mentionnés par les médias dans les portraits biographiques qui accompagnent ses actualités.

Sur le plateau de Sedan, ses publications se focalisent sur l’alternance des temps de travail et des pratiques favorisant le bien-être, avec des détails concrets sur son hébergement et son régime pendant le tournage.