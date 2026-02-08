Alain-Fabien Delon face aux critiques sur l’absence de son bébé

Alain-Fabien Delon et sa compagne, Laura Bensadoun , ont choisi de ne jamais exposer leur fille Romy sur les réseaux sociaux, une décision qui suscite depuis plusieurs semaines des réactions et des critiques d’internautes. Née le 29 avril 2025, quelques mois après la mort de son grand‑père Alain Delon, la fillette reste totalement absente des publications publiques de ses parents, malgré leur présence fréquente et assumée sur Instagram.

Les critiques se sont intensifiées au point que Laura Bensadoun a repris la parole publiquement. Un commentaire d’une abonnée, identifiée sous le prénom Joëlle, l’interrogeant par ces mots — « Et le bébé, jamais elle est avec ? » — a provoqué une réponse ferme de la jeune mère. « Je ne montre pas et ne montrerai jamais mon bébé sur les réseaux sociaux. Ni de près, ni de loin », a‑t‑elle déclaré, marquant sa volonté de maintenir l’intimité de l’enfant hors des plateformes publiques.

Dans un message explicatif, Laura Bensadoun a précisé que son choix d’absence médiatique ne doit pas être interprété comme un signe d’absence physique ou d’indifférence envers l’enfant. « Le fait que je ne montre pas mon bébé, par choix, ne veut pas dire qu’elle n’est pas avec moi. Juste que je choisis de la garder hors des réseaux. En aucun cas, cela est un indicateur du temps passé. C’est fou de tirer ce genre de conclusion. Instagram ne montre qu’une partie de la réalité, et heureusement », a‑t‑elle ajouté, soulignant qu’elle est régulièrement contrainte de justifier cette position en raison des attaques récurrentes qu’elle subit sur les réseaux.

La protection de l’intimité : une position affirmée par les parents

La prise de parole de Laura Bensadoun intervient alors que les comptes Instagram d’Alain‑Fabien Delon et de sa compagne montrent de fréquentes publications personnelles et de couple, sans toutefois comporter la moindre image de Romy. Selon leurs déclarations, l’absence de photographies relève d’un choix délibéré de préserver l’intimité de l’enfant et d’éviter son exposition publique.

La mère a expliqué partager ce message pour répondre aux remarques répétées des abonnés : « Je partage ce message parce qu’on me fait souvent la réflexion. Comme si ne pas exposer son enfant signifierait ne pas être présente ». Elle a également adressé à sa fille une phrase destinée à rappeler la valeur de ce qui se vit à l’abri des projecteurs : « Ce que je ne montre pas ici est justement ce qui compte le plus pour moi ».

La naissance de Romy, le 29 avril 2025, intervient dans un contexte familial marqué par le deuil du comédien Alain Delon. Les parents ont jusqu’à présent décidé de ne pas publier d’images de leur fille sur leurs profils publics. Aucune photo de Romy Delon n’apparaît sur les comptes Instagram d’Alain‑Fabien Delon et de Laura Bensadoun.