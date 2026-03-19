Alain-Fabien Delon au tribunal en gilet pare-balles, il évoque des menaces de mort

Alain-Fabien Delon s’est présenté muni d’un gilet pare-balles au procès qui oppose les héritiers de l’acteur disparu à leur sœur, dans une affaire de diffusion d’enregistrement privé et d’allégations de menaces au sein de la famille Delon. L’audience, tenue le 17 mars 2026 devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, met en scène deux des fils d’Alain Delon poursuivis par leur sœur pour « atteinte à l’intimité de la vie privée « .

La confrontation judiciaire fait suite à la disparition de l’acteur, décédé le 18 août 2024 dans sa propriété de Douchy (Loiret), et aux tensions familiales et médiatiques qui ont suivi. Alain-Fabien et Anthony Delon comparaissaient ce mardi sous la plainte d’Anouchka Delon, qui leur reproche d’avoir enregistré puis diffusé une conversation privée le 7 janvier 2024.

L’enregistrement incriminé contient des passages dans lesquels Anouchka exprime son épuisement face à la pression médiatique et aux rumeurs familiales. Elle déclare notamment : « Je suis fatiguée papa, je suis énervée ce soir à cause de tout ce qui se passe. Moi on est en train de m’enterrer et toi on est en train de te prendre pour un débile. Il faut que tu te méfies, surtout. » Elle ajoute : « Un débile, toi. Moi, une conne. Une fille qui manipule son père. Il va peut-être falloir dire un truc papa. Le piège va se refermer sur toi. »

Les déclarations en salle d’audience et les accusations de menaces

Selon des informations rapportées par Fabien Lecoeuvre sur le plateau de l’émission TBT9, Alain-Fabien Delon se serait présenté au tribunal vêtu d’un gilet pare-balles, détail confirmé par plusieurs journalistes présents. La présence d’un tel équipement au sein d’une audience pénale a été relevée comme un signe du climat de tension entourant la procédure.

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Lors de l’audience, Alain-Fabien a décrit un climat familial qu’il jugeait pesant au sein de la propriété Delon. D’après un compte rendu relayé par Le Parisien, il a affirmé : « Un de ces employés m’a menacé de mort, devant mon frère, devant ma nièce, sur ordre de ma sœur« . Ces propos ont été présentés comme des éléments de contexte expliquant sa décision de se protéger.

La plainte d’Anouchka Delon vise exclusivement la diffusion d’une conversation privée enregistrée le 7 janvier 2024. Dans l’enregistrement, elle se plaint également des critiques dont elle fait l’objet : « Moi je me démerde ? Je m’en prends déjà plein la gueule. À la télé, toute la journée, on me défonce. [On dit] que je te manipule, que t’es gâteux, qu’Anthony va te mettre sous tutelle« , des propos qui auraient provoqué l’irritation d’Alain-Fabien.

Les éléments présentés à l’audience comprennent le contenu de l’enregistrement et les déclarations des parties sur place. Les protagonistes sont apparus lundi 17 mars 2026 devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, dans une procédure lancée par Anouchka contre ses frères pour atteinte à l’intimité de la vie privée.