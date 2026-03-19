Alain-Fabien Delon accuse Anthony Delon d’avoir fait tuer son chien

Alain-Fabien Delon a publié le 17 mars 2026 sur Instagram des accusations très graves visant son frère aîné, Anthony Delon , affirmant que ce dernier serait responsable de la mort du chien de famille, Obba. Ces publications interviennent le même jour où les deux frères étaient attendus au tribunal de Paris dans le cadre d’une procédure engagée par leur sœur Anouchka Delon pour atteinte à l’intimité de la vie privée, et font resurgir la fratrie Delon au cœur d’un nouveau différend médiatique depuis le décès d’Alain Delon en août 2024.

La série de posts publiée par Alain-Fabien coïncide avec son 32e anniversaire. Il a utilisé son compte Instagram pour relater, accompagner de photos et d’une vidéo, son récit des faits concernant la disparition d’Obba, un Malinois adopté en septembre 2024. Les publications, largement partagées sur les réseaux sociaux, ont suscité une vive émotion et relancent un contentieux familial déjà très médiatisé.

Selon le récit diffusé par Alain-Fabien, l’animal aurait péri le 2 novembre 2024 à Douchy, propriété familiale des Delon. Les images publiées comprennent des éléments jugés choquants par de nombreux internautes : une photo du corps d’Obba et une vidéo le montrant vivant. Ces documents ont été présentés par Alain-Fabien comme des preuves de la violence des faits qu’il dénonce.

Une mort violente imputée à Anthony Delon

Alain-Fabien Delon reconstitue, dans ses publications, une confrontation entre Obba et Loubo, le dernier chien d’Alain Delon, qui aurait dégénéré en bagarre. Il accuse ensuite Anthony d’avoir « ordonné » à un tiers d’abattre son chien, lui reprochant d’avoir été « incapable d’agir » et d’avoir délégué l’exécution de l’acte ainsi que le nettoyage de la scène. Ces accusations sont portées sans réponse publique d’Anthony à ce stade.

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Le récit avancé par Alain-Fabien évoque des tirs : il mentionne trois balles ayant atteint l’animal, puis quarante minutes d’agonie dans de l’eau glacée. Il affirme s’être rendu le lendemain sur les lieux pour enterrer Obba et y avoir laissé une sépulture, tandis qu’à ses yeux Anthony aurait quitté la propriété pour se rendre à un événement mondain. Les publications d’Alain-Fabien incluent des éléments visuels destinés, selon lui, à documenter ces affirmations.

Dans ses messages, Alain-Fabien met en scène la mémoire de leur père, le défunt comédien Alain Delon, soulignant l’attachement connu de ce dernier pour ses chiens. Il écrit que, « de là où il est, il a vu exactement qui tu étais. Il t’a vu faire tuer Obba », estimant que cet épisode marque un jugement moral porté par le père sur le comportement de l’aîné. Alain-Fabien, devenu père en 2025, invoque par ailleurs des notions de responsabilité et d’humanité en opposant son propre comportement à celui qu’il prête à Anthony.

Le litige intervient alors que la fratrie est déjà divisée et multiplie actions judiciaires et polémiques publiques depuis la disparition d’Alain Delon en août 2024. Pour l’heure, Anthony Delon n’a formulé aucune réponse publique aux accusations diffusées par son frère sur les réseaux sociaux.