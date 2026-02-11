Alain Delon : au JT de France 2, son exécuteur testamentaire fait une révélation sur les 48 millions d’euros

La succession d’Alain Delon , décédé en août 2024, ravive des tensions familiales autour d’un patrimoine estimé à 48 millions d’euros . Un reportage diffusé au journal de 20 heures de France 2 a notamment mis en lumière un testament rédigé en novembre 2022 et la première prise de parole publique de l’un des exécuteurs testamentaires, relançant les contestations de deux de ses fils.

La succession d’Alain Delon, décédé en août 2024, ravive des tensions familiales autour d’un patrimoine estimé à 48 millions d’euros. Un reportage diffusé au journal de 20 heures de France 2 a notamment mis en lumière un testament rédigé en novembre 2022 et la première prise de parole publique de l’un des exécuteurs testamentaires, relançant les contestations de deux de ses fils.

Christophe Ayela, avocat et exécuteur testamentaire nommé pour veiller à l’application des dernières volontés de l’acteur, a assuré dans le reportage qu’Alain Delon était en pleine possession de ses moyens au moment de la rédaction et de la signature des documents. Cette déclaration intervient alors que la forme et la validité du testament sont précisément au cœur du conflit entre les héritiers.

Le litige oppose les trois enfants d’Alain Delon — Anthony, Anouchka et Alain-Fabien — sur la répartition des biens et sur la désignation de la gestion des droits liés à l’image et à l’œuvre de l’acteur. Anthony et Alain-Fabien ont saisi la justice pour contester le testament et demandé, notamment, une expertise médicale rétrospective.

Publicité

Un patrimoine, un testament de 2022 et des accusations autour de l’état de santé

Selon les éléments présentés par L’Œil du 20 heures, le patrimoine estimé à 48 millions d’euros comprend des biens immobiliers, des actifs financiers et des droits d’exploitation liés à la carrière d’Alain Delon. Le différend porte en particulier sur un testament daté de novembre 2022 qui conférerait à Anouchka Delon un rôle prépondérant dans la gestion des droits moraux et de l’image de leur père, ainsi que la direction de la société ADID.

Dans un premier testament antérieur, Alain Delon aurait réparti ses parts différemment — selon le reportage, 50 % revenant à Anouchka et 25 % à chacun des deux frères — mais le testament de 2022 modifie ces dispositions et provoque les contestations actuelles. Les deux frères estiment que des conditions entourant l’établissement des documents appellent vérification.

Les accusateurs s’appuient sur le parcours médical de l’acteur. En 2019, Alain Delon a été victime d’un AVC et, peu après, a échoué au test de l’horloge, un examen clinique fréquemment utilisé pour évaluer certaines fonctions cognitives. La gériatre Joëlle Perez, citée dans le reportage, a expliqué que les résultats observés à l’époque traduisaient une altération des capacités. Plusieurs comptes rendus médicaux évoquent ensuite des hospitalisations en clinique suisse, des difficultés d’échange, une amnésie partielle et une dégénérescence cérébrale.

Publicité

Alain-Fabien Delon a publiquement dénoncé la possibilité que des personnes aient « profité d’un état de faiblesse » de son père à des fins pécuniaires, citant, sans les nommer de façon explicite, certains membres de la famille. Il a déclaré : « Je n’ai pas envie qu’elle touche quoi que ce soit, ni même un centime. »