Al Nassr: « Je ne suis pas en pré-retraite (en Arabie saoudite) », Seko Fofana

Dans un entretien accordé à L’Equipe lundi, le milieu de terrain ivoirien Seko Fofana est revenu sur son départ à Al Nassr. L’ancien joueur de Lens, âgé de 28 ans, assure qu’il n’est pas en préretraite en Arabie saoudite et ne ferme pas la porte à un retour dans l’élite du football européen.

S’il reconnaît sans hésitation que l’élément financier a joué un rôle significatif dans sa décision de rejoindre l’État pétrolier, Seko Fofana affirme également fermement avoir pris en considération d’autres facteurs. « On m’a parlé du projet du club, du développement du Championnat. Et de la même manière qu’il y a trois ans quand j’avais choisi Lens, mon instinct me disait que c’était le bon choix, j’ai tranché. Comme il y a trois ans, certains ne le comprendront pas. Et je l’accepte.« , explique-t-il relayé par RMC Sport.

Seko Fofana est également convaincu que le championnat saoudien évoluera éventuellement en une ligue majeure, avec « un grand nombre d’arrivées prévues au cours des deux à trois prochaines années ». Toutefois, il ne renonce pas encore à un retour en Europe pour disputer la Ligue de champions, compétition qu’il aurait connu cette saison s’il était resté à Lens.

- Publicité-

« Dans un avenir proche, que ce soit dans deux, trois ou quatre ans, je maintiendrai toujours le niveau requis pour évoluer en Ligue des champions ». « Je maintiens des normes élevées pour moi-même. Il est possible que les gens pensent que mon jeu pourrait stagner ou ne plus évoluer ici, mais c’est loin d’être le cas. Je ne me trouve pas dans une phase pré-retraite.«

Pour rappel, après une saison extraordinaire avec Lens, qui a terminé deuxième de LIgue 1, Seko Fofana a cédé aux sirènes de la très lucrative Saudi Pro League. Il a donc rejoint Al Nassr et Cristiano Ronaldo, un joueur « très attachant, simple ». D’ailleurs, l’ivoirien est très convaincant depuis ses débuts et a déjà remporté un trophée avec sa nouvelle équipe: la Coupe arabe des clubs champions.

Articles similaires