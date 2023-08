Al-Hilal va faire une nouvelle folie pour Neymar

Après six années passées au club, Neymar a quitté le PSG ce mardi pour rejoindre Al Hilal en Arabie saoudite. Au sein de son nouveau club, Ney aura de nombreux avantages. Une longue liste complétée par The Sun et AS ce mercredi

Neymar va poursuivre sa carrière à Al Hilal. Le brésilien a signé ce mardi un contrat astronomique avec un salaire à hauteur de 100 millions d’euros annuels. A cette somme s’ajoutera d’autres avantages considérables selon Footmercato. Avion privé, maison de luxe, personnel à sa disposition, prime de match de près de 80 000 euros pour chaque victoire et un chèque de 500 000 euros pour chaque publication où il assure la promotion de l’Arabie saoudite, ont notamment été cités par le média français.

Ce mercredi, The Sun et AS rapportent avec certitude que Neymar bénéficiera de toutes ces commodités en Arabie saoudite. Cependant, ils soulignent que son club a prévu de lui fournir également trois véhicules de luxes, à savoir une Bentley Continental GP, une Aston Martin DBX et une Lamborghini Huracán. Le joueur arborant le numéro 10 a également réservé de son côté quatre Mercedes G Wagon, un SUV de la marque allemande, ainsi qu’un van de la même marque. Un chauffeur sera à sa disposition.

Neymar a franchi une étape décisive dans sa carrière, tout au moins sur le plan financier, en signant ce contrat exceptionnel avec Al Hilal. Doté d’un salaire annuel impressionnant et d’avantages luxueux inégalés, le joueur brésilien devient encore plus une figure centrale de l’attention dans le monde du football. Il sera évidemment très attendu pour ses débuts.

