Al Hilal: les avantages XXL accordés à Neymar

En plus d’un salaire monstrueux, Neymar s’est vu accorder d’énormes avantages par Al Hilal, son futur club. Le brésilien aura notamment un jet privé à disposition, selon les informations de Footmercato ce lundi.

Alors que son retour au FC Barcelone a été largement annoncé par la presse espagnole, Neymar va filer en Arabie saoudite. Le brésilien va s’engager avec Al Hilal pour les deux prochaines saisons. Et pour arriver à attirer l’attaquant parisien, le club saoudien a dû mettre la main à la poche. Al Hilal devra dépenser en tout 120 millions d’euros, avec bonus, pour boucler le transfert, et va également accorder un salaire astronomique à son futur joueur. Des sources saoudiennes évoquent un montant compris entre 300 et 400 millions d’euros.

En plus de sa rémunération, Neymar bénéficiera d’avantages considérables en Arabie saoudite, selon les informations de Footmercato. Il disposera d’un avion privé à l’instar de Cristiano Ronaldo, ainsi que la possibilité de vivre avec sa compagne Bruna Biancardi, ils ne sont pas mariés, cette pratique étant normalement prohibée dans le pays. Il aura également droit à une luxueuse résidence, accompagné d’un personnel dédié.

Neymar verra également son compte en banque se gonfler davantage. En effet, en dehors du salaire, il aura aussi droit à des primes. Ainsi, pour chaque victoire d’Al-Hilal, sa future équipe, il percevra environ 80 000 euros. Par ailleurs, il empochera environ 500 000 euros pour chaque publication sur ses réseaux sociaux personnels, où il assurera la promotion de l’Arabie saoudite, toujours selon Footmercato.

