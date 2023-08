Al-Hilal: l’effet Neymar se fait déjà sentir

Ce mardi, Neymar a officiellement quitté le Paris Saint-Germain pour rejoindre Al Hilal en Arabie Saoudite. Une arrivée qui a déjà des répercussions positives sur le club de la Saudi pro League.

Le transfert de Neymar à Al-Hilal a engendré une véritable frénésie sur les médias sociaux, avec des millions de vues, de likes et de retweets, ainsi qu’une augmentation significative de l’engagement en ligne pour le club. Les publications liées à son transfert ont généré plus de 61,5 millions de vues cumulées, explique Al Watan. La vidéo officielle de son transfert, diffusée sur Twitter, a atteint plus de 13,6 millions de vues et a été retweetée plus de 52 000 fois, recevant également 105 000 likes sur les comptes Twitter en arabe et en anglais.

Les publications sur le compte Instagram d’Al-Hilal ont également été très populaires, enregistrant plus de 5 millions de likes pour la vidéo de sa présentation. Neymar, avec une immense base de followers (212 millions sur Instagram, 62 millions sur Twitter et 78 millions sur Facebook), génère d’énormes interactions et peut gagner jusqu’à 500 000 euros par message promouvant l’Arabie saoudite.

L’impact de l’arrivée de Neymar s’est également fait sentir sur les plateformes numériques d’Al-Hilal. Le club a connu une croissance de 100% sur ses diverses plateformes de médias sociaux depuis l’officialisation du transfert, attirant plus de 790 000 abonnés sur la version anglaise de Twitter et plus de 11,3 millions de followers sur la version arabe. Sur Instagram, le compte du club compte désormais 6,1 millions d’abonnés.

Enfin, le brésilien rapporte déjà beaucoup d’argent à sa nouvelle équipe. En effet, Africa News explique que les maillots floqués du numéro 10 ont été pris d’assaut par les fans, avec des rapports indiquant des chiffres de vente allant jusqu’à 60 000 tuniques vendues en quelques heures. Des vidéos de la boutique d’Al-Hilal bondée circulent sur Twitter, témoignant de l’enthousiasme des supporters pour le maillot de Neymar.

Questionné par le média, un supporter présent sur place a confié : «je suis resté connecté sur le compte twitter d’Al-Hilal pendant plus de 2 heures jusqu’à ce que la nouvelle tombe. Quand j’ai vu que le maillot était disponible sur leur site, je suis directement venu au magasin avant qu’il ne soit plein et là ça fait 15 minutes que j’attends mon tour.»

