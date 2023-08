Al Hilal: « il a décidé de gagner plus d’argent », un ancien du Barça tacle Neymar

Interrogé par DAZN sur le transfert de Neymar à Al Hilal, Jonathan Soriano, ancien joueur du club saoudien et de l’équipe réserve du Barça, a adressé un petit tacle à l’ancien attaquant du PSG.

C’est officiel depuis mardi: Neymar a quitté le Paris Saint-Germain pour rejoindre les rangs d’Al Hilal en Arabie saoudite, dans un transfert très lucratif pour le brésilien. Le joueur va en effet toucher un salaire de 100 millions d’euros annuels avec plusieurs avantages XXL. Mais ce choix de carrière de Ney fait beaucoup parler dans le monde du football.

Interrogé à ce sujet par DAZN, Jonathan Soriano a exprimé ses réserves concernant la décision de Neymar. Le footballeur retraité, qui compte 37 printemps, a jadis porté les couleurs de l’Espanyol Barcelone, de l’équipe réserve du FC Barcelone, ainsi que celles d’Al Hilal en 2019. Selon lui, le talent brésilien aurait pu continuer à briller au sein d’une prestigieuse équipe européenne, mais il a finalement cédé à l’appel d’un contrat lucratif qui l’attendait outre-mer.

« Neymar a assez de qualité pour diriger une équipe qui cherche à gagner la Ligue des Champions et je vois qu’il a jeté l’éponge. Maintenant qu’il n’y a pas de Cristiano ou de Messi et qu’il pourrait diriger le football mondial avec Mbappé, Haaland et les nouveaux joueurs qui partent, il a décidé de gagner plus d’argent », a déclaré l’Espagnol, des propos rapportés par Sport.

