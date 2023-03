Afrique: Patrice Talon condamne la présence de Wagner, si c’est pour des exactions

Patrice Talon s’est prononcé sur la présence du groupe russe Wagner en Afrique. Au micro de LCI, le président béninois s’est montré très prudent sur la question.

La présence de Wagner dans certains pays africains, notemment ceux qui sont en proie à l’insécurité, ne gêne pas Patrice Talon. « Si la mission de Wagner est purement sécuritaire, sur le principe, ce n’est pas condamnable », a-t-il déclaré.

Par contre, si le groupe de sécurité privé Wagner doit servir à la commission d’exactions, Patrice Talon pense que sa présence en Afrique est condamnable. « Si c’est pour servir un régime pour des exactions, celà est condamnable », a dit le président béninois.

De plus en plus, la Russie gagne du terrain en Afrique. Elle actualise ses relations diplomatiques avec plusieurs pays et se propose en solution contre l’insécurité de haut à travers le groupe Wagner dont la présence est fortement soupçonnée au Mali, en Centrafrique et au Burkina Faso.