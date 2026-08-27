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Afrique du Sud : un accord public vise à accélérer les investissements touristiques

L’Afrique du Sud a officialisé le 25 août 2026 un partenariat entre ses ministères du Tourisme et des Travaux publics et des Infrastructures pour mieux préparer des projets touristiques prioritaires et attirer davantage d’investissements privés, à quelques semaines d’un sommet sectoriel annoncé dans le Gauteng.

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
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Economie
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Afrique du Sud : un accord public vise à accélérer les investissements touristiques
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L’accord, conclu pour trois ans, prévoit l’appui d’Infrastructure South Africa en expertise d’investissement et en conseil transactionnel afin d’améliorer la maturité des projets appelés à être présentés aux investisseurs.

Le Department of Tourism conserve la responsabilité de son Investment Facilitation Service, tandis qu’Infrastructure South Africa doit fournir l’appui technique spécialisé sur la structuration et l’accompagnement des dossiers.

Ce dispositif doit aussi nourrir la deuxième édition du Tourism Infrastructure Investment Summit, annoncée pour les 30 septembre et 1er octobre 2026 dans le Gauteng, où le gouvernement veut mettre en avant des projets jugés prêts à mobiliser des capitaux.

Selon le Tourism Satellite Account de Statistics South Africa, le tourisme a soutenu 953981 emplois directs et représenté 4,9 % du PIB sud-africain en 2024.

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