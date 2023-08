Afrique du Sud: Emmanuel Macron n’a pas sa place au sommet des BRICS

Le président français, Emmanuel Macron, ne sera pas parmi les invités du sommet des BRICS en Afrique du Sud, selon l’annonce de la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Naledi Pandor.

L’Afrique du Sud se prépare à accueillir le sommet des BRICS, un rassemblement de leaders venant du Brésil, de Russie, d’Inde, de Chine et d’Afrique du Sud, du 22 au 24 août à Johannesburg. Alors que Pretoria a émis des invitations à 67 dirigeants de pays d’Afrique et du « Sud global », une absence notable se fait remarquer : celle du président français, Emmanuel Macron. La ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Naledi Pandor, a confirmé que Macron n’a pas été invité à participer à l’événement.

Les raisons de cette exclusion restent floues, mais les spéculations et les déclarations antérieures semblent offrir des pistes. L’intérêt exprimé par la France à participer au sommet avait été relayé par la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, en juin. Cependant, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, avait évoqué des critères plus complexes, indiquant que les dirigeants aux positions « hostiles et inacceptables » à l’égard de la Russie pourraient ne pas être considérés comme des invités appropriés. Moscou avait également noté que l’hôte du sommet, en l’occurrence l’Afrique du Sud, devrait prendre en compte l’opinion de tous les pays membres des BRICS dans le processus de sélection des invités.

L’exclusion d’Emmanuel Macron soulève des questions sur la diplomatie régionale et internationale, ainsi que sur les alliances stratégiques en constante évolution. La décision de ne pas inviter le président français met en évidence les tensions géopolitiques qui traversent les relations entre les différentes nations.

Pour rappel, BRICS est un acronyme pour désigner un groupe de cinq pays qui se réunissent depuis 2011 en sommets annuels : Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud (en anglais : Brazil, Russia, India, China, South Africa).