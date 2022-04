Afrique de l’Ouest: la CEDEAO discute des meilleures pratiques de la stabilisation dans la région

La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), a convoqué un atelier pour échanger sur les meilleures pratiques de la stabilisation dans la région. L’atelier connaîtra la participation des Gouvernements de 5 pays africains et des partenaires internationaux.

Dans une tentative de consolider la paix, de stabiliser les économies et de créer des opportunités durables pour les populations vulnérables dans les régions post-conflit et fragiles d’Afrique de l’Ouest, la Commission de la CEDEAO convoque un atelier pour ce 12 et 13 avril 2022, pour discuter de la stabilisation dans la région.

Le dialogue multipartite qui se tiendra au siège de la Commission de la CEDEAO, Abuja – Nigeria, cherchera à créer une plate-forme pour les acteurs internationaux, régionaux et locaux afin de partager les meilleures pratiques et de dégager un consensus en vue d’une initiative de stabilisation active dans la région.

Les principaux objectifs de l’événement sont de partager les leçons des partenaires de stabilisation sur l’approche, les principes de la stabilisation, de comprendre les aspects pratiques de la mise en œuvre de la stabilisation en Afrique, y compris le partage des meilleures pratiques comme expérience du PNUD, et mettre en place un réseau/plateforme d’acteurs clés impliqués dans la stabilisation dans la région.

Les participants attendus à l’atelier sont les Gouvernements du Nigéria, de la Gambie, du Niger et de la Guinée-Bissau, ainsi que des partenaires internationaux du PNUD, du Foreign and Commonwealth Development Office du Royaume-Uni, de l’Union européenne, Banque mondiale, Banque africaine de développement et Banque de développement KfW…

