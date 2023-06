Affaires étrangères: le Bénin opte désormais pour une « diplomatie économique »

- Publicité-

Après sa prise de service, le nouveau Ministre des Affaires étrangères a échangé avec les membres du Comité de direction de son ministère. Au cours de cette rencontre tenue jeudi 09 juin, Shegun Bakari a dévoilé la nouvelle doctrine de la diplomatie béninoise.

Le Bénin veut désormais une diplomatie économiquement rentable. C’est la nouvelle doctrine qui sera dorénavant de mise. Selon le Ministre, « la nouvelle doctrine diplomatique béninoise est entièrement tournée vers une diplomatie économique et un appui à la mobilisation des ressources financières », a rapporté le service d’information du ministère.

Pour atteindre les résultats escomptés, le nouveau patron de la diplomatie a rassuré que la mise en œuvre de la réforme annoncée sera inclusive. Ainsi, tous les acteurs concernés se sentiront impliqués et travailleront en synergie pour l’atteinte de bilans positifs.

- Publicité-

Cette nouvelle doctrine justifie probablement le choix porté sur des hommes de finances pour gérer la diplomatie. Le Ministre d’État de l’Economie et des Finances qui s’occupe du volet coopération et Shegun Bakari, connu dans le milieu des investissements et des banques, qui se retrouve à la tête des Affaires étrangères.

Il est désormais clair que le président Patrice Talon veut une diplomatie qui remporte des retombées concrètes sur le plan économique. C’est sans doute l’un des mots d’ordre dr la dernière conférence diplomatique dirigée par le Chef de l’État.