Adieu ! Professeur : le café des Leaders perd un grand ami

A la faveur du beau temps de la matinée du mercredi 25 septembre 2013 et de l’hospitalité du Novotel Orisha de Cotonou, le think-tank Café des Leaders s’exerçait à faire le bilan d’une première série de réflexions politiques.

Tous les Leaders furent agréablement surpris de la visite d’un sympathisant de taille. Ce fut en effet, le moment choisi par le Professeur René Derlin Zinsou, pour honorer le groupe et sa présidente.

L’acte était fort simple et symbolique, mais d’un symbole plein de sens. Le Professeur était déjà en ce moment dans sa 88e année, la démarche certes laborieuse, mais la lucidité, la verve et l’éloquence nullement entamées.

Ce jour-là, le professeur René Derlin Zinsou n’avait qu’un seul objectif : venir témoigner son admiration et soutien à Célestine Zanou et son groupe, mais aussi donner quelques enseignements pour renforcer la détermination des leaders engagés pour la seule finalité qui soit : prendre et exercer le pouvoir d’Etat.

« Je suis impressionné par vos discussions, par l’engagement qui se dégage de vos positions, et ça me rappelle une période de notre parcours qui nous a conduits jadis à la création de la Fédération des Etudiants d’Afrique Noire en France », avait-il déclaré.

Ce fut aussi pour lui l’opportunité de rendre hommage à ses compagnons de lutte : Ly Abdoulaye, Béhanzin Louis, Amorin François et surtout Solange Faladé la première femme à présider la FEANF en ce moment déjà.

« Mais ce que je voudrais retenir surtout ici devant vous, après vous avoir écoutés et ceci je l’ai souvent dit à monsieur le professeur Ahoyo ici présent, il reste permanent, en tout cas dans mon esprit, que seuls ceux qui participent à l’action et qui la vivent réellement doivent hériter du pouvoir.

Si vous n’avez pas présent à l’esprit cette détermination, alors vos réflexions comme vos préoccupations n’aboutirons pratiquement jamais. […] Agir de la manière qui est la vôtre, agir concrètement pour en laisser le soin à d’autres est une erreur et nous l’avons commise souvent dans le passé » avait-il martelé.

Voilà quelques enseignements délivrés par le Professeur Zinsou, à l’attention des Leaders en cette occasion.

Grande est donc notre tristesse d’apprendre la disparition le 4 février 2023, de ce grand ami du Café des Leaders.

Tous les membres du groupe se joignent à ma personne pour présenter les sincères condoléances du Café des Leaders à la famille de l’illustre disparu.

Adieu ! Professeur ! Pour que vive tes enseignements pour la postérité et l’éternité.