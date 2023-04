Accord entre la Pologne et l’Ukraine pour la reprise du transit du blé ukrainien

- Publicité-

La Pologne et l’Ukraine ont conclu un accord pour la reprise du transit des céréales ukrainiennes à travers le territoire polonais, après une suspension temporaire de ce transit. Cette entente permettra de garantir le transit en toute sécurité et de faciliter le commerce de ces produits entre les deux pays.

Le ministre polonais de l’Agriculture, Robert Telus, a annoncé que les deux parties avaient convenu de mettre en place des mécanismes pour que toutes les céréales ukrainiennes puissent transiter par la Pologne à partir de samedi prochain. Cette nouvelle entente entre la Pologne et l’Ukraine est le résultat d’une rencontre entre des responsables des deux pays qui ont travaillé en étroite collaboration pour trouver une solution viable permettant de résoudre le problème de la suspension temporaire du transit des céréales ukrainiennes.

La Pologne joue un rôle important dans le transit des céréales ukrainiennes, étant donné que ces produits transitent souvent par son territoire pour atteindre d’autres destinations en Europe. Cette entente entre la Pologne et l’Ukraine permettra de garantir la sécurité et la rapidité du transit des céréales, tout en facilitant le commerce entre les deux pays.

- Publicité-

L’accord conclu entre la Pologne et l’Ukraine pour la reprise du transit des céréales ukrainiennes est une bonne nouvelle pour les producteurs et les commerçants des deux pays. Cette entente est également un exemple de la coopération fructueuse entre la Pologne et l’Ukraine dans le domaine de l’agriculture et du commerce. Elle renforce les liens entre les deux pays et contribue à leur développement économique.