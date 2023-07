Accord céréalier: l’Union Africaine regrette la sortie de la Russie

- Publicité-

L’Union africaine a fait part de ses regrets concernant la décision de la Russie de suspendre l’accord céréalier qui autorisait les exportations de céréales ukrainiennes par la mer Noire, malgré la guerre en Ukraine.

L’Union africaine, par la voix de son président de la Commission, Moussa Faki Mahamat, a exprimé sa déception face à la décision de la Russie de suspendre l’accord céréalier de la mer Noire. Cet accord, soutenu par l’Union africaine depuis ses débuts, permettait l’exportation de céréales ukrainiennes par la mer Noire, offrant ainsi un approvisionnement alimentaire essentiel pour de nombreux pays européens et africains.

La suspension de cet accord soulève de vives inquiétudes quant à l’impact sur la sécurité alimentaire mondiale. Les céréales ukrainiennes, largement appréciées pour leur qualité, constituaient une source fiable de nourriture pour de nombreux pays africains qui dépendaient de ces importations pour répondre aux besoins de leur population.

La guerre en Ukraine a entraîné une série de restrictions et de perturbations dans le commerce international, et la décision russe de suspendre cet accord céréalier ne fait qu’aggraver la situation. L’Union africaine souligne l’importance de la coopération internationale pour faire face à ces défis et garantir l’approvisionnement alimentaire en Afrique.

Le président Mahamat a également rappelé l’engagement de l’Union africaine à soutenir les efforts de paix et de stabilité en Ukraine. Il a souligné que les conflits armés ne devraient pas compromettre la sécurité alimentaire des nations et a exhorté toutes les parties concernées à trouver des solutions pacifiques pour résoudre leurs différends.