Accord céréales ukrainiennes: la Russie suspend sa participation

La Russie a annoncé ce samedi suspendre sa participation à l’accord assurant la poursuite des exportations de céréales ukrainiennes, pourtant vitales pour l’approvisionnement alimentaire des pays pauvres, après l’attaque de drones ayant visé dans la matinée des navires russes en Crimée.

« Compte tenu de l’acte terroriste réalisé par le régime de Kiev avec la participation d’experts britanniques contre des navires de la flotte de la mer Noire et des navires civils impliqués dans la sécurité des couloirs céréaliers, la Russie suspend sa participation à la mise en œuvre de l’accord sur les exportations des produits agricoles des ports ukrainiens », a annoncé le ministère russe de la Défense sur Telegram.

La Turquie, l’un des facilitateurs de la signature de cet accord, n’a encore été informée, de l’annonce de Moscou. « La Turquie n’a pas été officiellement notifiée » par la Russie de son retrait de l’accord international sur les exportations de céréales, dont elle est un des garants avec les Nations unies, a indiqué ce samedi à l’AFP, une source sécuritaire.

L’ONU appelle à la préservation de l’accord

Les Nations unies ont appelé ce samedi à tout faire pour préserver l’accord sur les exportations de céréales ukrainiennes, après l’annonce par la Russie qu’elle suspendait sa participation en raison de l’attaque de drones contre ses navires en Crimée.

« Il est vital que toutes les parties s’abstiennent de toute action qui mettrait en péril l’accord céréalier de la mer Noire », a déclaré le porte-parole du secrétaire général de l’ONU, Stéphane Dujarric, soulignant que cet accord avait un « impact positif » pour l’accès à l’alimentation de millions de personnes à travers le monde.

« L’Ukraine dénonce un faux prétexte »

L’Ukraine a dénoncé le « faux prétexte » de l’attaque en Crimée utilisé par la Russie pour justifier la suspension de l’accord sur les exportations de céréales, appelant à faire pression pour que Moscou « respecte ses obligations« .

« Moscou utilise un faux prétexte pour bloquer le couloir céréalier qui assure la sécurité alimentaire de millions de personnes. J’appelle tous les Etats à exiger de la Russie qu’elle mette fin à ses jeux de la faim et qu’elle s’engage à nouveau à respecter ses obligations », a indiqué sur Twitter le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba.

L’accord signé le 22 juillet à Istanbul, avec la Russie et l’Ukraine, qui a permis d’exporter plus de 9 millions de tonnes de céréales et produits agricoles, est supervisé depuis un centre de coordination conjointe (JCC) installé dans la mégapole turque.