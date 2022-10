Accord céréales ukrainiennes: Joe Biden a jugé « scandaleuse » la décision de la Russie

Le président américain Joe Biden a jugé « scandaleuse » la décision de la Russie de suspendre l’accord sur les exportations de céréales des ports ukrainiens, vitales pour l’approvisionnement alimentaire mondial.

L’administration américaine n’est pas restée sans mot dire sur la suspension par la Russie, de sa participation à l’accord conclu sur l’exportation des céréales ukrainiennes. « C’est juste scandaleux. Il n’y avait aucune raison pour eux de faire cela », a déclaré à la presse, le président américain Joe Biden, après avoir voté par anticipation aux élections de mi-mandat dans son fief de Wilmington, dans le Delaware (est).

La Russie a annoncé samedi suspendre sa participation à cet accord après une attaque de drones qui a visé samedi matin la flotte russe de la mer Noire stationnée dans la baie de Sébastopol, en Crimée annexée.

« Compte tenu de l’acte terroriste réalisé par le régime de Kiev avec la participation d’experts britanniques contre des navires de la flotte de la mer Noire et des navires civils impliqués dans la sécurité des couloirs céréaliers, la Russie suspend sa participation à la mise en œuvre de l’accord sur les exportations des produits agricoles des ports ukrainiens », a annoncé le ministère russe de la Défense sur Telegram.

La Turquie, l’un des facilitateurs de la signature de cet accord, n’a encore été informée, de l’annonce de Moscou. Les Nations unies ont appelé ce samedi à tout faire pour préserver l’accord sur les exportations de céréales ukrainiennes, après l’annonce par la Russie qu’elle suspendait sa participation en raison de l’attaque de drones contre ses navires en Crimée.

De son côté, l’Ukraine a dénoncé le « faux prétexte » de l’attaque en Crimée utilisé par la Russie pour justifier la suspension de l’accord sur les exportations de céréales, appelant à faire pression pour que Moscou « respecte ses obligations« .

L’accord signé le 22 juillet à Istanbul, avec la Russie et l’Ukraine, qui a permis d’exporter plus de 9 millions de tonnes de céréales et produits agricoles, est supervisé depuis un centre de coordination conjointe (JCC) installé dans la mégapole turque.