Abomey Calavi: un homme poursuivi pour vol de vivres destinés à une cantine scolaire

Une affaire de vol de vivres destinés à une cantine scolaire a été examinée par le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi ce mardi 3 février 2026. Selon le dossier, des denrées alimentaires stockées dans une école ont été emportées lors d’un cambriolage intervenu pendant les congés de fin d’année.

Aucun dispositif de gardiennage n’était en place, ce qui a facilité l’action des personnes impliquées, a expliqué la directrice lors de l’audience.



Parmi les produits déclarés volés figuraient sept sacs de maïs, neuf sacs de riz, quarante bidons d’huile de cinq litres, un sac de sel de cuisine, des boîtes de tomates, des pâtes alimentaires et d’autres vivres destinés à nourrir les élèves.



L’enquête a permis d’interpeller un homme d’une quarantaine d’années chez qui une partie des vivres a été retrouvée. Interrogé à la barre, il a affirmé que ces denrées lui avaient été « données » par un parent enseignant dans le nord du pays.

Le tribunal a renvoyé le dossier au 24 février 2026, notamment pour que la personne désignée comme ayant transmis les vivres et son épouse soient également entendus dans la suite de la procédure.