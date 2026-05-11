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Abomey-Calavi : la mairie recrute des conducteurs d’engins lourds et un technicien supérieur

La mairie d’Abomey-Calavi a lancé un appel à candidature pour le recrutement de six conducteurs d’engins lourds et d’un technicien supérieur en mécanique. Les postes sont ouverts dans le cadre du renforcement du personnel technique communal.

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Société
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Abomey-Calavi : la mairie recrute des conducteurs d’engins lourds et un technicien supérieur
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La Secrétaire Exécutive de la mairie d’Abomey-Calavi a relancé un appel à candidature pour le recrutement de sept agents au profit de la Direction des Services Techniques. Selon le communiqué, il s’agit de recruter six (06) conducteurs d’engins lourds ainsi qu’un (01) technicien supérieur spécialisé en mécanique générale, électromécanique et/ou mécanique industrielle.

Ces recrutements entrent dans le cadre du renforcement des ressources humaines de la mairie afin d’améliorer les capacités techniques de la commune. Les candidats retenus seront recrutés sous contrat à durée déterminée d’un an. La mairie invite les personnes intéressées et remplissant les conditions requises à déposer leurs dossiers de candidature dans les délais indiqués par l’avis officiel.

L’intégralité du communiqué

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