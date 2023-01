Abdias Géraud NOBIME, Directeur Stratégique auprès du géant économique portugais

Ce lundi 23 janvier 2023, le fondateur de YEKNI SMILE et Directeur général de NOBAB AGENCY, Abdias Géraud NOBIME a été désigné au poste du chargé de développement stratégique dans le cadre d’un nouveau projet d’expansion commerciale du géant économique portugais SONAE au Luxembourg.

L’opération doit permettre la mise en place de nouvelles stratégies afin de garantir un succès lors de l’entrée sur de nouveaux marchés, une méthode ayant pour but d’optimiser la croissance de l’activité. En pratique, il s’agit de faire croître le nombre de clients et donc les ventes des produits ou services proposés par l’entreprise.

En effet, suite à l’obtention de sa certification en gestion de projet en décembre 2022, Abdias Géraud NOBIME a laissé paraître sa vison de collaborer avec une grande industrie qui lui permettrait d’exploiter convenablement ses capacités intellectuelles et les mettre au service du développement.

Ayant contacté plusieurs grandes entreprises, Il n’a fallu que d’un discours constructif et précis pour que parmi tant d’autres, le groupe SONAE soit intéressé par son profil, son jeune âge et la notion qu’il a d’une entreprise à succès.

SONAE est un groupe d’entreprises multinational basé à Maia, dans le district de Porto, au Portugal. Il est présent dans 90 pays, opérant dans plusieurs secteurs, y compris le commerce de détail, les services financiers, la gestion des centres commerciaux, les logiciels et les systèmes d’information, les médias et les télécommunications.

Abdias Géraud NOBIME reporte ainsi son programme universitaire en Haute École du Commerce au Qatar, marquera ainsi une pause aux activités au sein de NOBAB AGENCY afin de se concentrer sur ce nouveau projet d’expansion commerciale dans lequel il sera associé à plusieurs autres chargés du développement stratégique pour constituer la direction stratégique , un parfait environnement pour une belle expérience professionnelle.

À votre avis, comment devrait-on le surnommer si, depuis le bas âge, était très brillant à l’école et, à son jeune âge aujourd’hui, possède 2 entreprises, a signé un partenariat d’affaires au nom de sa société YEKNI SMILE en 2021 avec la grande compagnie américaine JIFU dirigée par l’un des plus grands avocats américains, est le représentant au Bénin de ladite compagnie, a présidé un projet commercial Turc en fin d’année 2022 et, en 2023 est l’un des administrateurs d’un projet portugais au Luxembourg ?