A Niamey, s’ouvre un double sommet économique de l’Union Africaine

Le 17e Sommet extraordinaire de l’Union africaine (UA) sur l’industrialisation et la diversification économique en Afrique, a démarré ce vendredi, à Niamey (Niger). Parallèlement, une session de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), a également été lancée par l’Union Afrique au Niger.

Le Niger accueille depuis ce vendredi matin, un double sommet de l’UA sur la diversification économique en Afrique et la Zlecaf. Ce double sommet s’inscrit dans le cadre de la semaine pour l’industrialisation de l’Afrique dont les travaux ont été lancés lundi 20 novembre courant dans la capitale nigérienne, avec un premier sommet sur les femmes transformatrices africaines.

Faible niveau d’industrialisation de l’Afrique

Dans son discours d’ouverture, le président du Niger, Mohamed Bazoum, qui a présidé la cérémonie de lancement ce double sommet, a rappelé que « la part de l’Afrique dans le commerce mondial est de 4% » précisant que « le commerce entre pays africains représente 17% de leur commerce global ».

« Le faible niveau d’industrialisation de l’Afrique explique cet état de fait déprimant », a déploré le président nigérien, rappelant que l’Afrique est « riche en matières premières variées et d’une jeune population ». Il a aussi souligné que les dirigeants du continent doivent « être particulièrement prudents » dans le choix des options d’industrialisation de leurs pays.

Mohamed Bazoum nommé champion de l’UA

A l’issue de ce sommet, l’Assemblée des Chefs d’État et de gouvernement a nommé Mohamed Bazoum, en tant que Champion de l’Union Africaine de l’industrialisation Inclusive et durable et de la transformation productive, pour fournir un leadership politique et une sensibilisation, et assurer un suivi des progrès accomplis articuler le développement industriel sur le continent afin de réaliser la transformation de l’Afrique dans le cadre de l’agenda 2063 de l’Union Africaine.

Les objectifs visés…

Le Sommet de l’Union Africaine sur l’industrialisation et la diversification économique vise à mettre en évidence la détermination et l’engagement renouvelés de l’Afrique envers l’Industrialisation comme l’un des piliers essentiels de la croissance et du développement économique du continent objectifs tels qu’énoncés dans l’Agenda 2063.

Compte tenu des interdépendances clés et stratégiques entre l’industrialisation et l’accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA), le Sommet vise à rallier l’élan politique, les ressources, les partenariats et les alliances souhaités vers une Afrique – conduite d’industrialisation.