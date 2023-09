A l’ONU, l’Azerbaïdjan tend une main de paix à l’Arménie

- Publicité-

Lors d’une session du Conseil de sécurité de l’ONU, le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Jeyhun Bayramov, a réitéré la proposition de son pays à l’Arménie pour conclure un accord de paix durable et juste entre les deux nations.

Bayramov a souligné que l’opération antiterroriste menée au Karabagh s’était déroulée sur le territoire de l’Azerbaïdjan en pleine conformité avec le droit international et humanitaire. Il a précisé que cette opération était maintenant terminée et que des démarches d’intégration des Arméniens au Karabagh étaient en cours. Des responsables azerbaïdjanais et des représentants de la population arménienne se sont rencontrés dans la ville de Levlakh.

Le ministre azerbaïdjanais a insisté sur le fait que l’opération antiterroriste avait été menée de manière « limitée et proportionnée » et qu’elle visait uniquement les forces armées illégales présentes sur le territoire azerbaïdjanais. Il a affirmé que l’Azerbaïdjan était prêt à un véritable dialogue et à des négociations basées sur le respect mutuel des intérêts légitimes.

Bayramov a déclaré : « Nous présentons une fois de plus à l’Arménie notre proposition pour une paix juste et durable. » Il a également souligné que les Arméniens du Karabagh faisaient partie du modèle de coexistence de son pays.

Rappelons que le 19 septembre 2023, le ministère azerbaïdjanais de la Défense avait annoncé le lancement d’une opération antiterroriste « dans le but d’établir l’ordre constitutionnel dans la région du Karabagh ». Mercredi, un accord avait été conclu pour que Bakou cesse ses opérations contre le terrorisme au Karabagh et pour le désarmement des forces arméniennes dans la région.