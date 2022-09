A l’ONU, Alassane Ouattara appelle à la cessation immédiate et définitive des hostilités en Ukraine

Dans son allocution, le mercredi 21 septembre 2022, à la tribune de l’Assemblée générale des Nations Unies, le président Ivoirien Alassane Ouattara a appelé à la cessation immédiate et définitive des hostilités en Ukraine.

Alassane Ouattara a relevé mercredi, au siège de l’ONU à New York, la multiplication et la complexité des défis en matière de paix et de sécurité, de démocratie, de protection des droits de l’homme et de préservation de l’environnement, et a exhorté à davantage de solidarité, de collaboration, de justice et d’équité, principes qui fondent le multilatéralisme auquel la Côte d’Ivoire reste attachée.

La Côte d’Ivoire qui, dit-il, n’a de cesse de prôner la coexistence pacifique ainsi que le recours au dialogue dans la recherche de solutions aux différends entre les Nations, renouvelle son appel à la cessation immédiate et définitive des hostilités en Ukraine.

« Nous lançons un appel pressant aux institutions financières internationales et aux partenaires au développement de l’Afrique, en vue de mobiliser les ressources nécessaires pour soutenir les pays les plus fragiles afin de faire face aux effets multiformes du conflit en Ukraine », a exhorté le patron d’Abidjan. « Les menaces auxquelles nos pays sont confrontés, nous obligent à davantage de solidarité, de collaboration, de justice et d’équité, principes qui fondent le multilatéralisme auquel mon pays reste attaché« , a-t-il ajouté.

Réforme en profondeur du Conseil de sécurité de l’ONU

La Côte d’Ivoire, a aussi appelé à une réforme en profondeur du Conseil de sécurité des Nations Unies, au sein duquel l’Afrique trouverait sa juste place. Abidjan a également rassuré qu’il respectera ses engagements au titre de l’Accord de Paris sur le climat et entend œuvrer à la protection de son patrimoine forestier et de sa riche biodiversité. C’est tout le sens de « l’Initiative d’Abidjan » lancée à l’occasion de la COP15 à Abidjan.

Pour rappel, au cours de la 77e Session de l’Assemblée Générale des Nations Unies, les dirigeants du monde débattent des défis mondiaux en matière, notamment, de paix, de sécurité, de démocratie et de préservation de l’environnement.